唐納森完美復仇！勇士單局2次「背靠背」轟倒海盜　

▲唐納森率領隊友,單局演出2次背靠背全壘打。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

勇士與海盜在昨(11)日比賽中,發生雙方清空板凳對峙的狀況,「事主」勇士三壘手唐納森(Josh Donaldson)被聯盟禁賽一場,但他不服判決提出申訴,故今仍先發出戰與海盜的二連戰。2局下,唐納森面對海盜先發投手亞契(Chris Archer)率先扛出一支陽春砲,下一棒馬卡奇斯(Nick Markakis)跟著發難上演「背靠背」全壘打,雖然下一棒打者遭到三振,但接續上場的麥肯(Brian McCann)、 艾爾比斯(Ozzie Albies)再次背靠背開轟,勇士單局上演2次背靠背全壘打,單局強灌4分,終場便以7比5贏球。

唐納森於本場比賽排在先發第四棒,2局下直接鎖定海盜先發投手亞契一顆紅中速球,將小白球扛出右外野全壘打牆,上演該局首打席開轟,而下一棒馬卡奇斯跟著開轟,演出背靠背全壘打。雖然亞契試圖回穩三振掉第六棒的萊利(Austin Riley),但仍再次遭七、八棒的麥肯、艾爾比斯狙擊,單局被演出2次背靠背全壘打,打得亞契灰頭土臉。

