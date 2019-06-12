唐納森完美復仇！勇士單局2次「背靠背」轟倒海盜　

▲唐納森率領隊友，單局演出2次背靠背全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

勇士與海盜在昨（11）日比賽中，發生雙方清空板凳對峙的狀況，「事主」勇士三壘手唐納森（Josh Donaldson）被聯盟禁賽一場，但他不服判決提出申訴，故今仍先發出戰與海盜的二連戰。2局下，唐納森面對海盜先發投手亞契（Chris Archer）率先扛出一支陽春砲，下一棒馬卡奇斯（Nick Markakis）跟著發難上演「背靠背」全壘打，雖然下一棒打者遭到三振，但接續上場的麥肯（Brian McCann）、 艾爾比斯（Ozzie Albies）再次背靠背開轟，勇士單局上演2次背靠背全壘打，單局強灌4分，終場便以7比5贏球。

唐納森於本場比賽排在先發第四棒，2局下直接鎖定海盜先發投手亞契一顆紅中速球，將小白球扛出右外野全壘打牆，上演該局首打席開轟，而下一棒馬卡奇斯跟著開轟，演出背靠背全壘打。雖然亞契試圖回穩三振掉第六棒的萊利（Austin Riley），但仍再次遭七、八棒的麥肯、艾爾比斯狙擊，單局被演出2次背靠背全壘打，打得亞契灰頭土臉。

儘管先發投手不給力，但海盜打線很爭氣，首局靠著本季破繭而出的貝爾（Josh Bell）的二壘安打，先攻下2分，並在4局上、5局上靠著安打將比數追平為4比4。但6局下時，亞契再次遇到亂流，先是保送馬卡奇斯，接著被萊利敲出安打，隨後遭到麥肯敲出單場第二轟，這記三分重砲也助勇士再次超前比分，比數來到7比4。

8局上，海盜靠著姜正浩、雷耶斯（Bryan Reynolds）的安打串連追回1分，將比數追成7比5。然而9局時碰到雨勢攪局，最終裁判此場比賽結束，終場勇士就以7比5，取得與海盜對戰的2連勝。