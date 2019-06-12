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遊騎兵潘斯敲「場內全壘打」　把對手打到黏在牆上

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▲▼ 潘斯（Hunter Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘斯擊出場內全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

紅襪12日（台灣時間）主場出戰遊騎兵，此役遊騎兵36歲老將潘斯（Hunter Pence）敲出一支帶有2分打點的「場內全壘打」，也為球隊拉開比數，終場遊騎兵就9比5獲勝，拉出近期一波2連勝。

2局上，遊騎兵靠著紅襪先發投手赫南德茲（Darwinzon Hernandez）不穩，連續送出2次保送，並靠著歐多爾（Rougned Odor）適時安打敲回1分，為比賽首開紀錄。2局下，紅襪靠著柏賈爾茲（Xander Bogaerts）陽春砲，將比數追平。

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3局上，赫南德茲再度遭遇亂流，單局發生3次保送，這回輪到卡布雷拉（Asdrúbal Cabrera）敲安打回2分，將比數超前為3比1。3局下，遊騎兵先發投手朱拉多（Ariel Jurado）也單局送出2次保送，而紅襪靠著戴佛斯（Rafael Devers）三壘安打，將比數扳平為3比3。

 ▲▼紅襪游擊手游擊手柏賈爾茲（Xander Bogaerts）（圖／達志影像／美聯社）

▲柏賈爾茲本場貢獻一支陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

隨後遊騎兵在4局上、5局上持續進攻，再次將比數反超成6比3。此戰最大變數發生在6局上，該局遊騎兵先靠著安德魯斯（Elvis Andrus）敲安攻上二壘，隨後馬札拉（Nomar Mazara）補上一支安打，將比數擴大為7比3。

隨後輪到潘斯上場打擊，他一棒將球擊到右外野線邊，而紅襪右外野手霍特（Brock Holt）奮不顧身，飛撲到全壘打牆上想用美技沒收這球。然而，雖霍特的手套有碰到球，但小白球卻硬生生滾回場內，霍特則是整個人差點摔進觀眾席，而潘斯就靠著這段空檔，輕鬆跑出2分場內全壘打，為球隊將比數拉開成9比3。

最終遊騎兵守住紅襪隊9局下反撲，終場便以9比5拉出近期一波2連勝，在美聯西區以36勝30敗，排在第2。至於輸球的紅襪，則是吞下3連敗，距離美聯東區龍頭洋基有8場勝差。

關鍵字： MLB場內全壘打紅襪遊騎兵
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