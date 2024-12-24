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費城籃板王遭驅逐又回來打、恩比德中招　溫班亞瑪遭酸學CP3假摔

記者游郁香／綜合報導

七六人今(24)日在主場迎戰馬刺，差點在上半場就一次失去兩名長人。先是從板凳出發的4屆籃板王卓拉蒙德(Andre Drummond)遭到驅逐出場，裁判審視重播畫面後，認定溫班亞瑪(Victor Wembanyama)假摔，卓拉蒙德得以再次回到場上，但隨後一哥恩比德(Joel Embiid)就沒這麼幸運，兩次判決都引起爭議。

次節還剩8分13秒，費城替補中鋒卓拉蒙德領到技術犯規，他對「法國怪物」溫班亞瑪說了一些垃圾話，隨後溫班亞瑪摔倒在地，金髮女裁判以為是卓拉蒙德推人，因此將他趕出場，這個判決讓七六人主帥納斯(Nick Nurse)當場理智斷線，在場邊瘋狂怒吼。

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▲▼七六人一哥恩比德、卓拉蒙德；馬刺溫班亞瑪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

在卓拉蒙德走回休息室後，裁判審視了重播畫面，發現是溫班亞瑪自己假摔倒地，決定更改判決，在休息室已經脫下戰袍的卓拉蒙德，在球員通道內趕緊把球衣穿回來，重新回到場上，出現戲劇性反轉，主場球迷起立替卓拉蒙德鼓掌。

沒想到的是，上半場最後2分59秒，換費城一哥恩比德「中招」，他切入時撞上溫班亞瑪被抓進攻犯規，他對這個判決很不滿，起身後找金髮女裁判理論，最終連續領到2次技術犯規被驅逐出場，此戰僅留下9分、3籃板和2抄截的數據。

▲▼七六人一哥恩比德、卓拉蒙德；馬刺溫班亞瑪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德（左）、馬刺溫班亞瑪 。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)直言，在任何情況下，恩比德都不應該被驅逐出場，「NBA真的需要對濫用職權的裁判採取行動。裁判們絕對是這個聯盟問題的一部分，這真是可悲。」

《TheAthletic》記者韋斯(Jared Weiss)則狠酸，「保羅(Chris Paul)正在教溫班亞瑪假摔的黑暗藝術，這讓他一個人就能摧毀七六人。」

▲▼七六人一哥恩比德、卓拉蒙德；馬刺溫班亞瑪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人卓拉蒙德 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人馬刺恩比德溫班亞瑪卓拉蒙德保羅

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