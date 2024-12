費城籃板王遭驅逐又回來打、恩比德中招　溫班亞瑪遭酸學CP3假摔

CONTROVERSY IN PHILLY: Andre Drummond was ejected after Victor Wembanyama fell… then the referees reviewed it & found that Wemby FLOPPER & Drummond had the ejection rescinded.



Drummond was already in the locker room with his jersey off, put it back on while walking down the… pic.twitter.com/K8yw273nEr — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 24, 2024

記者游郁香/綜合報導

七六人今(24)日在主場迎戰馬刺,差點在上半場就一次失去兩名長人。先是從板凳出發的4屆籃板王卓拉蒙德(Andre Drummond)遭到驅逐出場,裁判審視重播畫面後,認定溫班亞瑪(Victor Wembanyama)假摔,卓拉蒙德得以再次回到場上,但隨後一哥恩比德(Joel Embiid)就沒這麼幸運,兩次判決都引起爭議。

"He didn't do anything"



Andre Drummond gets a T, talks trash to Victor Wembanyama before Wembanyama trips and Drummond is tossed from the game from a ref who thought he pushed Wemby. Nick Nurse loses his mind only for the refs to undo the technical.pic.twitter.com/1j61SXeAA5 — Hot Hand Theory (@HotHandTheory) December 24, 2024

次節還剩8分13秒,費城替補中鋒卓拉蒙德領到技術犯規,他對「法國怪物」溫班亞瑪說了一些垃圾話,隨後溫班亞瑪摔倒在地,金髮女裁判以為是卓拉蒙德推人,因此將他趕出場,這個判決讓七六人主帥納斯(Nick Nurse)當場理智斷線,在場邊瘋狂怒吼。

▲七六人一哥恩比德遭驅逐出場。(圖/達志影像/美聯社)

在卓拉蒙德走回休息室後,裁判審視了重播畫面,發現是溫班亞瑪自己假摔倒地,決定更改判決,在休息室已經脫下戰袍的卓拉蒙德,在球員通道內趕緊把球衣穿回來,重新回到場上,出現戲劇性反轉,主場球迷起立替卓拉蒙德鼓掌。

Joel Embiid has been ejected from Sixers-Spurs after picking up two technical fouls where he was called for a charge against Wemby on this play.



Good or bad ejection? ???? pic.twitter.com/a4E0SQycGy — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 24, 2024

沒想到的是,上半場最後2分59秒,換費城一哥恩比德「中招」,他切入時撞上溫班亞瑪被抓進攻犯規,他對這個判決很不滿,起身後找金髮女裁判理論,最終連續領到2次技術犯規被驅逐出場,此戰僅留下9分、3籃板和2抄截的數據。

▲七六人一哥恩比德(左)、馬刺溫班亞瑪 。(圖/達志影像/美聯社)

《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)直言,在任何情況下,恩比德都不應該被驅逐出場,「NBA真的需要對濫用職權的裁判採取行動。裁判們絕對是這個聯盟問題的一部分,這真是可悲。」

《TheAthletic》記者韋斯(Jared Weiss)則狠酸,「保羅(Chris Paul)正在教溫班亞瑪假摔的黑暗藝術,這讓他一個人就能摧毀七六人。」

▲七六人卓拉蒙德 。(圖/達志影像/美聯社)