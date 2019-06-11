NBA冠軍戰／勇士16年噩夢重現？　格林G6吞T賽季就結束了

▲格林再吞1T將遭禁賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士11日在客場以1分之差險勝暴龍得以續命G6，不過陣中主將「KD」杜蘭特（Kevin Durant）本場復出，只打兩節就再度傷退，傷勢嚴重也將不會再登場，不但如此勇士另一主力球員格林（Draymond Green），在此戰也吞下今年季後賽的第6次技術犯規，依照規定只要再1次技術犯規將自動延賽一場，因此勇士回到主場到G6，格林肯定會相當「冷靜」。

請繼續往下閱讀...

▲格林在G5吞下今年季後賽第6次T。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



格林今天在第二節剩下4分鐘時，一次防守羅瑞（Kyle Lowry）的切入上籃被吹判犯規，失控大動作的表達不滿，被吹判一次技術犯規，這已經是他今年季後賽的第6次技術犯規，根據規則這次的「T」除了要價4000美金（約12.5萬台幣）外，還讓他在技術犯規項目上「聽牌」。根據NBA規則，例行賽累積至16次技術犯規將自動禁賽一場，季後賽則是累積到第7次將在下一場自動禁賽。

按照規定累積到指定的技術犯規數量後，將在下一戰禁賽，因此對於格林來說，G6將是他最被「束縛」的一役，因為如果他在G6吞下技術犯規，既使勇士成功將戰線延長到G7，他也只能坐壁上觀，反之如果G6勇士能夠贏球；格林又沒吞「T」，那G7將可以看到不被約束的「嘴綠」本色。

▲格林對於勇士相當重要。（圖／達志影像／美聯社）



格林今年季後賽登板21場，繳出場均13.4分、9.7籃板、8.3助攻、1.4抄截、1.5阻攻的全能數據，不管在攻守兩端他都是勇士的中樞靈活，再加上勇士確定少了杜蘭特的協助下，格林對於勇士的重要又更加顯著。

季後賽場場關鍵，更不用說是到了最後的總冠軍賽，格林自身就有過在總冠軍賽遭到禁賽的經驗，那就是2016年交手騎士的冠軍戰中，勇士在前4戰獲得3－1的絕對優勢，不過他在G5被判禁賽一場，儘管在G6回歸，不過也讓騎士打回氣勢，成功上演史上唯一的1－3落後大逆轉戲碼，該年也是勇士在過去4個賽季中唯一沒有拿下總冠軍的球季。