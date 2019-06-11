中職／館長開球被抗議　抓狂揚言不會再去開球　

▲「館長」陳之漢開球。（圖／記者歐建智攝）

體育中心／綜合報導

網路紅人也是成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢9日到台中洲際棒球場開球，結果挖地瓜，自己覺得很失落，但他在10日直播卻表示，開球當天有一點抓狂，「未來會不會再去開球我不知道，台中我不會再下去了」，「兄弟、LAMIGO、任何球隊，你們還是需要贊助商，為了不讓未來你們難做，我不會再去了。」

館長陳之漢9日在台中洲際棒球場，為中信兄弟對戰Lamigo桃猿開球，由陳江和擔任接捕，結果投出一個彈跳挖地瓜，還是被陳江和接住，他說：「之前在家練了20分鐘，賽後也練了一會，覺得可以了，但還是很爛，有一點漏氣，現在心情有一點低落，還是挖地瓜，還是會緊張，這麼多人在看。」

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但館長在10日直播時爆料開球當天由於受到其它運動中心抗議，一度抓狂想要走人，他說：「未來會不會再去開球我不知道，台中我不會再下去了。」

他在開球那一天本要拿簽名海報送給粉絲，但被阻止，但因海報上有別的字樣與贊助商泰山不一樣，不能送海報，「我當場抓狂，沒關係，一句話、不要說海報弄走，我現在人就可以走，我現在就可以回台北，我問泰山。泰山說World Gym嚴格抗議，本來我是沒辦法的下去。」

館長說：「你嚴重抗議是不是，我以後也不會去了。」他表示，「去了覺得很不開心啦，其實自己多多少少幫你們帶一點人來，我也是為了兄弟好，為了台中可以熱鬧，贊助商怎麼樣怎麼樣是你們的事情，我也看我自己很有，我沒有他們那麼有錢，但是至少我有骨氣，我去了就想走了，是因為我的助理都在擋我。」

他說：「下午3點還坐在VIP室說，不然我現在取消，我到現場才知道在抗議，因為他們是贊助商，我也可以不賺這個錢隨時走，我不是狗，我去多多少少把你們拉一點人進來，對兄弟象有幫助，雖然我投了地瓜球，但我很開心，投不好我粉絲會更親近 出糗、搞笑，整體來說是開心的。」

「聽到抗議，不用你們抗議，我也不會再去了，我是希望每個球隊我都喜歡、都想要關心、都想要去，不管是lamigo、兄弟，未來這些球隊，看到這些球隊，我也跟各位一樣，也是小粉絲，看到球星，看到大師兄不錯，看到彭政閔巨星，我也很開心，看到這麼多球員很親切，一起加油很man、很親切、很好。」

▲「館長」陳之漢開球。（圖／記者歐建智攝）

館長表示，「因金錢交易跟商業利益掛勾，沒有辦法，館長也沒有這個預算，館長的錢是拿來幫助弱勢，我會捐出去，但要我在球場做廣告，架設我的板子，上面寫成吉思汗，每年幾百萬並不是做不到，但這幾百萬可以拿去幫助更多的人、幫助更多運動人、辦比賽發獎金。」

「我心裡還是希望，台灣的球隊都好，兄弟、 LAMIGO、任何球隊，你們還是需要贊助商，為了不讓未來你們難做，我不會再去了，因為我聽你們這樣吵，我也不開心，他們有吵過架，因為知道我要去。幸好我忍住了。」

館長陳之漢表示，「我回來有一點生氣，是不是要我去贊助lomigo，在桃園球場放一個我的看板，不是沒有這個預算，但我其實都有規劃捐款流向要往哪裡跑，但是這樣子捐錢計畫就會少了很多。」

他說：「我對不起兄弟象，對不起球迷，我不會去了，讓贊助商不高興，真的不好意思，生氣的原因不是對他們生氣 而是覺得自己很沒用，沒有辦法賺那麼多錢，跟大家做一樣的事情，我自己能耐不夠，利益方面角度站上去時，管你網路聲量多大，錢在做人、不是人在做人，矮了人家一截，我很難過但又開心。」