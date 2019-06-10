運動雲

>

控訴內馬爾性侵　女模再爆：他吸毒成癮還打我拍照想炫耀

ETtoday運動雲

▲▼ 內馬爾遭控性侵，公佈和女網友的對話紀錄 。（圖／翻攝自neymarjr IG）

▲ 內馬爾遭控性侵，公佈和女網友的對話紀錄 。（圖／翻攝自neymarjr IG，下同）

體育中心／綜合報導

目前效力於巴黎聖日耳曼足球俱樂部的巴西球星內馬爾（Neymar），遭巴西女網友娜吉拉（Najila Trindade）控訴，在法國巴黎凱旋門酒店暴力性侵得逞。即便內馬爾錄影片澄清，不過娜吉拉又加碼爆料指稱，內馬爾吸毒成癮，還有暴力傾向。

娜吉拉指控5月間和內馬爾在酒店見面後，內馬爾的行為突然變得有侵略性，接著施以暴力發生性行為，5月17日返抵巴西之後才敢報警，並且正式向巴西聖保羅法院提起訴訟。不過內馬爾隨即在IG貼出7分鐘的影片和對話紀錄，說明自己是被敲詐勒索。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 內馬爾遭控性侵，公佈和女網友的對話紀錄 。（圖／翻攝自neymarjr IG）

之後娜吉拉到醫院驗傷結果出爐，她的生殖器官並沒有受傷跡象，全身上下只有手指受到傷害；而內馬爾正被巴西里約熱內盧警局進行2項調查，分別是性侵罪嫌以及涉嫌在社群網路上公開他人私密照，不過事情越演越烈，因為娜吉拉又曝光了自己和律師的對話。

據西班牙媒體公佈的資訊中，娜吉拉在訊息中提到，「內馬爾是個暴力成性的人，不但對我性侵，喝酒還吸毒是個癮君子，他需要被逮捕甚至戒毒中心，我想要在巴黎上訴，但是我害怕後果，他毆打我之後，還拍下我背後傷痕累累的照片，他想要跟朋友炫耀。」

▲▼ 內馬爾遭控性侵，公佈和女網友的對話紀錄 。（圖／翻攝自neymarjr IG）

「第二天我就打了他，因為我太生氣了。」娜吉拉甚至說自己收到死亡威脅，「他們會殺了我，然後對外說我是自殺的，因為他們有錢。」不過律師回覆娜吉拉如果有照片提供，將可以作為證據，但娜吉拉卻只想把照片公開在社群媒體。

該名律師因此回覆娜吉拉，「司法制度有它存在的意義，如果你想要透過自己的方法尋求公正，那去找其他律師吧。」娜吉拉還說自己用平板錄下了證據，但是平板被偷，還有一些證據放在保險箱中。

▲▼ 內馬爾遭控性侵，公佈和女網友的對話紀錄 。（圖／翻攝自neymarjr IG）

關鍵字： 內馬爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

熱門新聞

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

金酒震撼不再冠名贊助SBL　職籃恐陷更大危機

「老爹」中彈意識清楚　向醫生呼救：拜託不要讓我死

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

讀者回應

﻿

最新新聞

1華南青少棒　10日台北市遭淘汰

2東京奧運台灣配票　棒球分到600張最多

3這兩人很好笑　高國慶推薦明星賽

4領導力強大　鄭宗哲內野施展魔法

5婉拒中華隊　高國慶笑自己太老

熱門新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2金酒震撼彈　第17季不再冠名SBL

3老爹中彈　呼救：拜託不要讓我死

4勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

5法網納達爾稱王奪第12冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366