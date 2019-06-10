控訴內馬爾性侵　女模再爆：他吸毒成癮還打我拍照想炫耀

▲ 內馬爾遭控性侵，公佈和女網友的對話紀錄 。（圖／翻攝自neymarjr IG，下同）

體育中心／綜合報導

目前效力於巴黎聖日耳曼足球俱樂部的巴西球星內馬爾（Neymar），遭巴西女網友娜吉拉（Najila Trindade）控訴，在法國巴黎凱旋門酒店暴力性侵得逞。即便內馬爾錄影片澄清，不過娜吉拉又加碼爆料指稱，內馬爾吸毒成癮，還有暴力傾向。

娜吉拉指控5月間和內馬爾在酒店見面後，內馬爾的行為突然變得有侵略性，接著施以暴力發生性行為，5月17日返抵巴西之後才敢報警，並且正式向巴西聖保羅法院提起訴訟。不過內馬爾隨即在IG貼出7分鐘的影片和對話紀錄，說明自己是被敲詐勒索。

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之後娜吉拉到醫院驗傷結果出爐，她的生殖器官並沒有受傷跡象，全身上下只有手指受到傷害；而內馬爾正被巴西里約熱內盧警局進行2項調查，分別是性侵罪嫌以及涉嫌在社群網路上公開他人私密照，不過事情越演越烈，因為娜吉拉又曝光了自己和律師的對話。

據西班牙媒體公佈的資訊中，娜吉拉在訊息中提到，「內馬爾是個暴力成性的人，不但對我性侵，喝酒還吸毒是個癮君子，他需要被逮捕甚至戒毒中心，我想要在巴黎上訴，但是我害怕後果，他毆打我之後，還拍下我背後傷痕累累的照片，他想要跟朋友炫耀。」

「第二天我就打了他，因為我太生氣了。」娜吉拉甚至說自己收到死亡威脅，「他們會殺了我，然後對外說我是自殺的，因為他們有錢。」不過律師回覆娜吉拉如果有照片提供，將可以作為證據，但娜吉拉卻只想把照片公開在社群媒體。

該名律師因此回覆娜吉拉，「司法制度有它存在的意義，如果你想要透過自己的方法尋求公正，那去找其他律師吧。」娜吉拉還說自己用平板錄下了證據，但是平板被偷，還有一些證據放在保險箱中。