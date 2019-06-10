NBA冠軍戰／杜蘭特能練球卻不能出賽　勇士休息室「怪聲」充斥

▲杜蘭特（Kevin Durant）不能忍痛復出，勇士休息室出現「雜音」。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

杜蘭特（Kevin Durant）自次輪G5小腿拉傷後一連缺陣9場。總冠軍G4被暴龍聽牌後，傳言勇士休息室出現「怪聲」，指責杜蘭特在球隊危機之際，不願強忍傷勢出賽。

前面兩年幫助勇士完成二連霸，並且2年都獲選總冠軍MVP，杜蘭特在今年關鍵時刻遭遇傷痛麻煩，自5月8日小腿拉傷後就沒有出賽。根據《The Athletic》知名記者艾米克（Sam Amick）報導，杜蘭特G4沒有忍痛上陣，眼看暴龍聽牌，讓勇士休息室內充斥「雜音」。

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「情況至少是這樣的，杜蘭特的缺席已經讓一些隊友產生困惑、焦慮，消息透露，G4之前內部開會就有人希望杜蘭特像湯普森（Klay Thompson）、魯尼（Kevon Looney）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）一樣強行復出，忍痛奮戰。」艾米克寫道，「尤其在他們看見杜蘭特能夠上場練球，卻不願意出賽，加上球隊被逼到絕境，憤怒的情緒快速擴張，他們不明白杜蘭特為何不上場。」

不過勇士高層很快地就出面幫杜蘭特滅火，向其他球員解釋，杜蘭特能否出賽不是由他自己決定，而是要看他的訓練師塞布里尼（Rick Celebrini）的評估而決定，在塞布里尼同意他上場之前，這幾場缺席的比賽，也會影響到可以選擇投入自由市場的杜蘭特其身價。

杜蘭特昨天隨著球隊來到多倫多備戰總冠軍G5，進行一些訓練，也是他受傷之後的首次對抗訓練，總教練柯爾宣布他明天出賽存疑。總教練柯爾（Steve Kerr）稍早宣布杜蘭特G5出賽存疑，將在明天賽前訓練後評估，確認能否出賽。

2016-17賽季杜蘭特拋棄雷霆帶槍投靠勇士後拿下2017、2018年2座冠軍，並且兩年都獲得總冠軍戰MVP，今年受傷之前季後賽場均投籃命中率高達51.3%，攻下聯盟最多的34.2分。歷史上總冠軍戰僅有一次1勝3敗逆轉奪冠，那就是2016年騎士逆轉勇士。