運動雲

>

NBA冠軍戰／杜蘭特能練球卻不能出賽　勇士休息室「怪聲」充斥

ETtoday運動雲

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（Kevin Durant）不能忍痛復出，勇士休息室出現「雜音」。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

杜蘭特（Kevin Durant）自次輪G5小腿拉傷後一連缺陣9場。總冠軍G4被暴龍聽牌後，傳言勇士休息室出現「怪聲」，指責杜蘭特在球隊危機之際，不願強忍傷勢出賽。

前面兩年幫助勇士完成二連霸，並且2年都獲選總冠軍MVP，杜蘭特在今年關鍵時刻遭遇傷痛麻煩，自5月8日小腿拉傷後就沒有出賽。根據《The Athletic》知名記者艾米克（Sam Amick）報導，杜蘭特G4沒有忍痛上陣，眼看暴龍聽牌，讓勇士休息室內充斥「雜音」。

請繼續往下閱讀...

「情況至少是這樣的，杜蘭特的缺席已經讓一些隊友產生困惑、焦慮，消息透露，G4之前內部開會就有人希望杜蘭特像湯普森（Klay Thompson）、魯尼（Kevon Looney）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）一樣強行復出，忍痛奮戰。」艾米克寫道，「尤其在他們看見杜蘭特能夠上場練球，卻不願意出賽，加上球隊被逼到絕境，憤怒的情緒快速擴張，他們不明白杜蘭特為何不上場。」

不過勇士高層很快地就出面幫杜蘭特滅火，向其他球員解釋，杜蘭特能否出賽不是由他自己決定，而是要看他的訓練師塞布里尼（Rick Celebrini）的評估而決定，在塞布里尼同意他上場之前，這幾場缺席的比賽，也會影響到可以選擇投入自由市場的杜蘭特其身價。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特昨天隨著球隊來到多倫多備戰總冠軍G5，進行一些訓練，也是他受傷之後的首次對抗訓練，總教練柯爾宣布他明天出賽存疑。總教練柯爾（Steve Kerr）稍早宣布杜蘭特G5出賽存疑，將在明天賽前訓練後評估，確認能否出賽。

2016-17賽季杜蘭特拋棄雷霆帶槍投靠勇士後拿下2017、2018年2座冠軍，並且兩年都獲得總冠軍戰MVP，今年受傷之前季後賽場均投籃命中率高達51.3%，攻下聯盟最多的34.2分。歷史上總冠軍戰僅有一次1勝3敗逆轉奪冠，那就是2016年騎士逆轉勇士。

關鍵字： 杜蘭特勇士NBA冠軍戰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「最快」直線7秒　自信催油門通過

熱門新聞

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

韓職／索沙轉隊SK首戰被打爆　4局吞3轟慘丟8分吞敗

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

法網／納達爾93勝奪12冠　數字看紅土之王有多可怕

讀者回應

﻿

最新新聞

1杜蘭特不在板凳加油遭砲轟

2竹縣、台中之戰因雨延至11日續戰

3悍將音樂節　金曲等4大唱將到場

4曾被嫌雞婆　陳進龍改造球隊體質

5金酒震撼彈　第17季不再冠名SBL

熱門新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2法網納達爾稱王奪第12冠

3勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

4索沙返韓首戰被打爆　吞3轟丟8分

5「轟天雷」重現　統一等布雷回鍋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366