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國民「背靠背靠背靠背」4連轟創歷史　史塔曼淪發球機

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▲國民4連轟，左前，透納（Trea Turner）與蘭登（Anthony Rendon）一同慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民4連轟，左前，透納（Trea Turner）與蘭登（Anthony Rendon）一同慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國民10日作客教士7局打完1比1平手，8局將後援投手史塔曼（Craig Stammen）打成「發球機」，1出局後坎崔克（Howie Kendrick）、透納（Trea Turner）、伊頓（Adam Eaton）以及蘭登（Anthony Rendon）「背靠背靠背靠背」4連轟，成就大聯盟首支隊史複數次4連轟球隊，終場5比2獲勝。

史塔曼8局接手投球工作，解決1人次之後，代打的坎崔克將飄到紅中的曲球掃出左外野大牆開啟國民隊攻勢，下一棒3棒透納、伊頓接連開轟，喊出暫停後史塔曼依舊留在場上，結果被蘭登掃出第4發全壘打。

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史塔曼三振掉索托（Juan Soto）後又被亞當斯（Matt Adams）敲安，此時教練才終於受不了進行換投，但傷害已經造成，國民取得5比1領先，最終就以5比2勝出。而連挨4轟的史塔曼，防禦率從賽前的3.27爆漲到4.27。

大聯盟30支球隊中只有9隊上演過4連轟，其中6支球隊是在2006年之後成就的，國民隊2年前古德溫（Brian Goodwin）、迪佛（Wilmer Difo）、哈波（Bryce Harper）、齊佛曼（Ryan Zimmerman）曾聯手演出煙火秀，加上今天的比賽，國民成為歷史唯一複數次締造4連轟球隊。

關鍵字： 國民4連轟教士史塔曼
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