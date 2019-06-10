法網／納達爾93勝奪12冠　數字看紅土之王有多可怕

▲納達爾拿下法網12冠 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)6比3、5比7、6比1、6比1擊敗「紅土小天王」蒂姆(Dominic Thiem)，拿下第12座法網冠軍，生涯已有18座大滿貫緊追費德勒(Roger Federer)的20冠。他的生涯在法網已拿下93場勝利，僅僅吞下2場敗仗，面對世界球王更是6勝1敗，光從數據就能看出紅土之王的表現有多可怕。

從2005年起，納達爾連續15年參戰法網不曾缺席，93場勝利之中有17盤送出「貝果」，一度在2010至2015年拿下39連勝，2016至2018年連拿38盤。而且他首次參戰，就以31勝0敗開局完成4連霸，隨後也再來一段5連霸，近期則是處在3連霸之中。

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面對中加好手的挑戰，納達爾對上世界排名前10的選手依舊穩定，26勝1敗；就算面臨世界球王也是6勝1敗，這場敗仗來自2015年8強敗給球王喬科維奇(Novak Djokovic)；他在法網的另一敗，則是2009年16強輸給瑞典名將索德林(Robin Soderling)。他在4強和決賽一共24勝0敗，主宰力超強。

「繼續加油努力，你是我和年輕球員的典範，你總有一天會奪冠的。」納達爾對蒂姆說。蒂姆連續兩年在法網決賽會師納達爾，已經是距離大滿貫冠軍最接近的中生代球員。自從2017年費德勒拿下澳網冠軍開始，網壇三天王已連拿10座大滿貫冠軍。

▲蒂姆連續兩年法網決賽衝擊納達爾失利 。（圖／達志影像／美聯社）