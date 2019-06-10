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「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

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▲李亦伸。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

▲李亦伸。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

體育中心／綜合報導

勇士在冠軍戰1－1的情況下回到熟悉的灣區家鄉，沒想到慘遭暴龍爪傷連吞2場敗戰，陷入1－3的淘汰危機，G5將在11日早上9點於多倫多開打。資深球評李亦伸分析，暴龍已經掌握著整個比賽的節奏，讓勇士大軍落入被動局面，G5暴龍將能夠贏下比賽勝利拿下隊史首座歐布萊恩金盃。

暴龍在G3、G4作客灣區表現讓人大感意外，不只拿到一場勝利，更是兩場客場全勝帶著聽牌優勢回到多倫多。李亦伸認為，勇士隊在這兩場受限於暴龍隊的團隊發揮，再加上暴龍有意的將比賽節奏打慢，即便勇士想要拉快節奏進行反擊，但是被暴龍由內打到外的球風成功拖著節奏，這是近兩戰輸球最大的原因。 

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外界預測，勇士陣中前2年的FMVP杜蘭特（Kevin Durant），將在這危急時刻復出拯救球隊，但是李亦伸也直指，杜蘭特已經有近1個月沒有上場與隊友配合，很難在他一歸隊就產生極佳的化學作用，因此無論杜蘭特復出與否都難救勇士。

陷入絕對落後的勇士也不是沒有機會，不過不能倚靠杜蘭特，而是需要「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）有著高命中率的外線投射，再加上最重要的便是防守端限制住暴龍的進攻，唯有這兩項同時發生，勇士才有辦法「奇蹟生還」。

關鍵字： NBA總冠軍戰裘爺勇士暴龍
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