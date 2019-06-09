日本混泳天王萩野公介排除心病　宣佈復出目標東奧奪金

▲萩野公介里約奧運400混金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

日本24歲400混里約奧運金牌得主萩野公介，3月份因為「心病」暫別泳池，經過2個月的休養宣佈復出，目標是在2020年地主東京奧運出賽。萩野將錯過7月份的FINA光州世錦賽，最有可能在8月世界盃巡迴賽東京站復出。

2016年里約奧運萩野公介，於400公尺混合式以4分06秒05破亞洲紀錄的成績摘金，成為日本歷史第一位在400混奪金選手，另外也在200公尺混合式奪銀，與拿下銅牌的中國泳將汪順，成為首批在奧運200混奪牌選手。

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2020年東京奧運在3月份進入奪標範圍，沒想到萩野在2月的Konami公開賽表現不佳後，3月份宣佈因為「找不到比賽動力」而無限期休賽，加上雅加達亞運狂掃6金的池江璃花子白血病暫別泳池，重重打擊日本泳壇。

萩野公介經過2個多月的休養後，8日宣佈復出，透露日前已經展開基礎訓練，且東京奧運奪金的目標不僅沒有動搖，還更加堅定，雖然從原本的72公斤增加了5公斤，不過他有自信很快的調整回來。萩野公介確定缺席7月的FINA光州世錦賽，因此復出戰最有可能的會是在8月份，2019年短水道世巡賽第一站東京站。