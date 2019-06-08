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日職／王柏融第2打席飛球出局　火腿火力串連先馳得點

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（8）日作客阪神進行交流戰，火腿推出金子弌大先發；阪神則是推出岩田稔掛帥應戰。王柏融擔任先發第三棒鎮守左外野，首打席遭到岩田稔三球三振，本場第二次上場打擊中外野飛球遭接殺，火腿前3局無法從岩田稔手中敲出安打，不過在4局展現火力4支安打先馳得點攻下2分。4局，火腿2：0阪神。

1局上，火腿進攻，開路先鋒西川遙輝遭到三振，大田泰示二壘滾地遭刺殺，王柏融面對岩田稔只消耗對手3球就被三振出局

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1局下，阪神進攻，第二棒糸原健斗敲出左外野一壘安打，並且靠著糸井嘉男的滾地球上到二壘，不過最終無功而返。

2局上，火腿進攻，岩田稔僅用4顆球就讓近藤健介、清宮幸太郎雙雙擊出滾地刺殺，接下來渡邊諒一壘滾地造成投手補位接球失誤上壘，清水優心游擊滾地遭刺殺。

2局下，阪神進攻，馬堤（Jefry Marte）游擊飛球遭接殺，梅野隆太郎二壘滾地遭刺殺，高山俊左外野飛球遭接殺。

3局上，火腿進攻，中島卓也三壘邊線滾地遭大山悠輔美技刺殺，金子弌大遭到三振，西川遙輝二壘滾地遭刺殺。

3局下，阪神進攻，北條史也右外野一壘安打隨後成功盜上二壘，岩田稔兩好球後觸擊失敗界外球遭到三振，近本光司一壘反彈遭刺殺、跑者上三壘，糸原健斗二壘滾地遭刺殺。

4局上，火腿進攻，大田泰示打穿二壘防線一壘安打，王柏融在一好球後擊出中外野飛球遭接殺，近藤健介中外野一壘安打、跑者上三壘，清宮幸太郎打穿一壘防線一壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，渡邊諒消耗岩田稔9顆球選到四壞保送形成滿壘，清水優心游擊滾地球形成內野安打帶有1分打點，中島卓也投手正面反彈球遭策動雙殺。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融
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