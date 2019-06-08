華南青少棒／拚到不能投才退休　許文錚教球一樣不服輸

▲許文錚。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台中報導

也許球員生涯成績不突出，但去年才退役的許文錚，整個生涯都在為自己的機會而奮鬥，直到最後手傷才無奈放棄，這一切都源自於他不認輸的個性，才會拚到最後一刻才決定高掛球衣。

許文錚是澎湖子弟，馬公國中畢業後，到台中就讀西苑高中，之後升上文化大學，高中、大學都因好手眾多受擠壓，為爭取機會還轉學台灣體院（現台體大），華南青少棒擔任彰化縣教練，第1場對手就是代表澎湖的馬公國中。

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打過甲組成棒、國訓隊、也待過職棒，許文錚的資歷相當完整，整個棒球生涯都最佳寫照，就是「爭取」兩個字，他一直在為自己的機會而努力，不論興農代訓時期，還是職棒二軍時期。

曾經待到興農變成義大，低肩側投的許文錚在二軍拿過勝投王、中繼王，但一軍機會有限，但他仍轉入冬季聯盟繼續努力，只是機會同樣不多，最後被釋出，接著他改到業餘成棒繼續努力。

▲業餘成棒時期的許文錚。（圖／資料照）



「我不認輸！不管前面有多出色的球員擋著，想要有機會我就要努力去爭取！」許文錚表示，他個性使然的緣故，只要有機會就不會放棄，不管在什麼地方都一樣。

也許是拚命的緣故，許文錚一直飽受手傷困擾，終於去年在爆米花賽事傷退後退休，「受傷真的是無法控制的。」

也因此現任永靖國中教練的許文錚，非常討厭球員隱瞞傷勢，為了更長遠的棒球生涯，他認為有傷就不該隱瞞，「每當比賽要報名了，有傷的人都不敢講，都會刻意隱瞞只想上場。」

此外，許文錚當教練後，非常重視球員的教育學習，「我訓練日誌改很嚴，因為錯字太多，語文文字能力很重要，關係到表達溝通，不然我們小朋友出去交流都當啞巴不講話。」

許文錚認為，棒球員3個字，就是要顧好技術與品行，一樣做不好都很難有所提升，能摸索出自己一套教練哲學，其實許文錚經歷過一段掙扎期。

轉任教練不過半年，許文錚初期很不適應，尤其3、4月時還呈現撞牆期，「因為當球員我只好顧好自己，再來就是等著讓教練派我上場，當了教練尤其基層，要顧的面向很多。」

身份轉換一度迷惘，但許文錚還是讓自己全心全力投入教練工作，或許也是不認輸的個性，讓他逐漸上手，「想說不要把自己悶在那邊，回歸單純的心態教球。」

▲許文錚出戰冬季聯盟時期。（圖／資料照）