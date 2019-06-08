NBA冠軍戰／勇士、暴龍皆喪失準心　半場三分共30投4中

▲勇士、暴龍上半場三分球合計30投4中。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍8日持續作客勇士主場，在上半場勇士以46比42小幅領先，不過兩隊在外線的命中率卻同樣低迷，三分線合計30投僅4中，其中兩大射手柯瑞(Stephen Curry)、格林(Danny Green)都喪失準心，在三分線上皆為5投0中。

在主場作戰的勇士，迎來了湯普森(Klay Thompson)以及魯尼(Kevon Looney)的回歸，雖然他們兩人都有極為高效的表現，不過其他球員彷彿神隱，但暴龍方面也面臨同樣處境，僅有雷納德(Kawhi Leonard)發揮正常，半場攻下14分，是唯一得分上雙球員。兩隊最大的問題就出在三分線命中率，暴龍與勇士都是擅長在外圍進攻的球隊，但G4兩軍半場打完三分線卻合計30投僅4中。

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暴龍在三分線上17投2中，勇士則是13投2中，這4記三分球分別是雷納德命中2球以及湯普森的2球，其他球員在三分線上21投0中，投籃技能包完全喪失，而勇士一哥柯瑞在上半場出賽19分鐘，10投4中，其中三分球5投0中，僅攻下8分，不只柯瑞，就連暴龍的當家射手格林在三分線上也是5投0中，完全沒有得分進帳。

▲湯普森剛復出就砍半場全隊最高分。（圖／達志影像／美聯社）