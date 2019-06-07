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法網／納達爾直落3費德勒進決賽　12冠只差1勝

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▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

法網4強上演經典大戲第39次費納對決，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在底線發揮強大宰制力，用招牌正拍打下不少分數，終場6比3、6比4、6比2直落3奪下勝利晉級法網決賽，離第12座冠軍只差1步。

現場風勢較大刷起沙塵，開局費德勒(Roger Federer)失誤較多，且一發得分率低於5成遭受嚴峻挑戰一度陷入0比3落後，到了第4局重整旗鼓拿出以往的高效率，同時加快進攻節奏保發1比3追回一局。 費德勒回破追到2比3後，下一局還化解5個破發點，仍被納達爾破發來到4比2領先。接著雙方互相保發來到5比3，納達爾盤末發球局在第2個盤末點拿下，6比3先下首盤。首盤費德勒發生17次非受迫性失誤。

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第2盤現場強風依舊，費德勒先破發來到2比0領先。第3局納達爾大角度反拍穿越拿到兩個破發點，但都被費德勒一發化解，不過之後兩個正拍取分破發追到1比2。 雙方連續保發後，納達爾上網得手關鍵時刻破發5比4，再豪邁送出Love Game，6比4拿下第2盤取得聽牌。

第3盤雙方先保發後，很明顯納達爾進攻越來越順手，也將正拍的優勢發揮地淋漓儘致，主動掌握賽況。現場風勢依舊未減紅土飛揚，也讓費德勒一發成功率一度驟降至44%，接連兩個發球局都失守，納達爾4比1佔上風。

此役前兩盤納達爾發球狀況火燙，一發成功率都超過80%，第3盤稍微下滑，但費德勒已跌落50%，而且3盤下來非受迫性都多餘納達爾，氣勢和情勢已倒向紅土之王。最終納達爾6比2拿下第3盤，6比3、6比4、6比2帶走勝利晉級決賽。

這一勝不僅讓納達爾中止與費德勒的對戰5連敗，更是雙方交手的第24場勝利，兩人在法網對決紅土之王6戰全勝。納達爾生涯在法網4強從來沒輸過，在決賽也是11戰全勝。

▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網納達爾費德勒
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