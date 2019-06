法網／納達爾直落3費德勒進決賽　12冠只差1勝

▲納達爾。(圖/達志影像/美聯社)

記者林育正/綜合報導

法網4強上演經典大戲第39次費納對決,「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在底線發揮強大宰制力,用招牌正拍打下不少分數,終場6比3、6比4、6比2直落3奪下勝利晉級法網決賽,離第12座冠軍只差1步。

現場風勢較大刷起沙塵,開局費德勒(Roger Federer)失誤較多,且一發得分率低於5成遭受嚴峻挑戰一度陷入0比3落後,到了第4局重整旗鼓拿出以往的高效率,同時加快進攻節奏保發1比3追回一局。 費德勒回破追到2比3後,下一局還化解5個破發點,仍被納達爾破發來到4比2領先。接著雙方互相保發來到5比3,納達爾盤末發球局在第2個盤末點拿下,6比3先下首盤。首盤費德勒發生17次非受迫性失誤。

第2盤現場強風依舊,費德勒先破發來到2比0領先。第3局納達爾大角度反拍穿越拿到兩個破發點,但都被費德勒一發化解,不過之後兩個正拍取分破發追到1比2。 雙方連續保發後,納達爾上網得手關鍵時刻破發5比4,再豪邁送出Love Game,6比4拿下第2盤取得聽牌。

6-0 vs Federer at @rolandgarros, but Rafa's first win over him since 2014...



The moment @RafaelNadal moved into the #RG19 final pic.twitter.com/AMnUlvOvLg