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世大運／跆拳道對打6男6女　蘇柏亞領銜爭金

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▲▼ 跆拳道國手蘇柏亞 。（圖／選手徐晧宸提供）

▲蘇柏亞。（圖／徐晧宸提供）

記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運，跆拳道對打由曾獲奧運金牌的朱木炎出任總教練，率領6男6女出征義大利，當中以亞運金牌蘇柏亞為奪金重點選手，這也是她生涯首次參加世大運。

本屆世大運跆拳道對打國手名單為徐晧祐、侯光武、何嘉欣、張政壕、劉威廷、李孟恩、莊天羽、蘇柏亞、陳宥庄、張力千、莊貫渝以及馬婷霞。

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上屆台北世大運，對打項目拿下2銀、2銅，銀牌為女子67公斤級的莊佳佳，以及黃鈺仁、劉威廷、楊宗燁以及何嘉欣組成男子團體，銅牌為男子74公斤級的楊宗燁和80公斤級劉威廷。

黃鈺仁因膝蓋開刀，錯過世錦賽與世大運選拔，楊宗燁因調整量級，改打80公斤級，未能從選拔賽出線，而莊佳佳目前已經退役，現任桃園市體育局局長，等於上屆奪牌班底，只剩劉威廷。

劉威廷也是前兩屆世大運，都獲得獎牌的男子選手，女子隊以2018年雅加達-巨港亞運金牌得主蘇柏亞為焦點，雖然此次世錦賽無緣獎牌，但表現依舊可圈可點，加上諸多干擾才無緣獎牌戰，世大運仍大有可為。

團體賽部分，上屆男團準決賽擊敗南韓，決賽才輸給俄羅斯，此次遠征義大利，歐洲團體賽風氣較亞洲盛，甚至有屬於自己區域的團體賽，連男女混合項目都有，要複製上屆的成績，是一項不小的挑戰。

▲▼ 跆拳道國手劉威廷 。（圖／徐晧宸提供）

▲劉威廷。（圖／徐晧宸提供）

關鍵字： 2019世大運拿坡里世大運跆拳道蘇柏亞
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