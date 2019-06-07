世大運／上屆奪牌率100% 　韓籍李珍鎬再掌品勢隊兵符

▲李珍鎬。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

上屆世大運帶領跆拳道品勢中華隊拿下1金、3銀、1銅的韓籍教練李珍鎬，再度出任今年拿坡里世大運的總教練，這一次又再度遇上挑戰，在選手名額縮減的情況下，要複製上屆奪牌率百分之百的佳績，有著不小的難度。

李珍鎬原本是國體大聘請的外籍教練，從2017年底被延攬至培訓隊，首次任務就是台北世大運，同時也是年初才收到通知，世大運更改參賽內容，項目公認品勢與自由品勢合併，以公認品勢為主的培訓隊，只得加碼進行體操訓練。

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當時台北世大運跆協訂出1金的目標，李珍鎬則把目標提高到2金，雖然未能達標，不過奪牌率百分之百的成績，也讓跆協決定和他續約到2018年雅加達-巨港亞運，並延長到同年的台北世錦賽。

雖然去年亞錦賽、亞運成績不如預期，但亞運是第一次納入品勢項目，且再度要選手同時比公認品勢、自由品勢與新品勢項目，主辦國也對參賽名額一改再改，最終亞運抱回2銅的成績。

原本李珍鎬在世錦賽後合約到期，暫時離開培訓隊，並留在國體大研讀博士班，曾有其他國家願以兩倍薪水挖角但他婉拒，接著再度執掌拿坡里世大運兵符，第4次出任總教練，培訓隊住宿公西靶場，並於國體大集訓，目前正參加羅馬大獎賽。

拿坡里世大運參賽名額縮水，上屆5個項目有10名選手參賽，此次只有3男、3女，要參加5個項目，調度與選手體能負荷以及受傷隱憂都是一大考驗。