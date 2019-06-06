中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

▲▼富邦悍將,張正偉。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

富邦悍將張正偉今天（6日）達成職棒生涯1000場出賽，他表示，要珍惜出賽機會，2011年有一次被觸身球，隔天不想上場比賽，當時總教練陳瑞振一句「你又沒有斷掉，為什麼不能出賽，後面有一堆人在等」，讓他體悟上場比賽的重要。

張正偉本來是興農牛代訓球員，代訓結束後未獲留用，2010年加盟兄弟象馬上成為球隊主力球員，2017年被中信兄弟解約，2018年來到富邦悍將，今天達到生涯千場出賽。

請繼續往下閱讀...

他在2010年到2012年、2014年到2017年都有超過100場出賽，2017年因傷及因故只在一軍出賽89場，是他生涯單季出賽最少的一季。

達成千場出賽，張正偉的最大感想是「珍惜」，他表示，每一位球員都有傷在身，傷有大有小，即使是小傷也要出賽，自己是一位很喜歡上場比賽的球員，除非真的傷到不能比賽。

張正偉在2011年達成單季全勤出賽，他說：「印象最深刻是有一場比賽，因為前一天被觸身球，身體有一點不舒服不想比賽，當時總教練陳瑞振就說，你又沒有斷掉，為什麼不能比賽，你看看後面有多少在等。」

「振總這一句話，讓我有很大的體悟，自己只是觸身球而已，為什麼無法比賽。」張正偉說：「可以上場比賽就上場，真的要珍惜。」