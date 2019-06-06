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中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

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▲▼Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿陳晨威5日對戰統一獅靠著腳程跑出場內全壘打，為中職史上第40支全壘打。陳晨威對自己的腳程特別有自信，業餘時期便曾跑出場內全壘打；許多球探一致認同，目前中職最速男非他莫屬。

大聯盟左打擊球後起跑到一壘的平均時間是4.2秒，陳晨威進職棒後被測出跑壘時間約4秒至4秒1左右，已是大聯盟水準之上，他透露，自己在「邊跑邊打」的情況下，最快曾測出3.7秒，「就是還沒擊到球就先起跑，從起跑開始算，會再快一點。」

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日前特別來台觀看玉山盃的大聯盟球探高層，在關注中職比賽時，也察覺到陳晨威的特別之處，「他的運動能力很好，看起來是很有趣的選手。」

擁有一雙快腿，陳晨威笑說，「天生的，從國小開始，在隊上就是屬於腳程快的選手，一直延續到國中、高中，都還算是快的；高中參加運動會100公尺競賽，還拿了第一名。」也沒什麼運動可以難倒他，「稱不上擅長，但乒乓球、羽毛球、籃球都還算得心應手。」

去年桃猿第二輪鎖定張偉聖，但被第2順位的統一獅挑走，桃猿球探推薦總教練洪一中選進陳晨威，洪總當時對他的評價是，「攻擊馬馬虎虎，但速度相當快。」沒想到打擊比預期來得好，連洪總都坦言出乎意料。

開季至今，陳晨威累積出賽44場、186打數61安打，包括7支三壘打、5支全壘打，有望挑戰半季10支、單季15支三壘打的中職紀錄，打擊率達0.328，排名全聯盟第5。

陳晨威也認為，打擊比預期來得穩定，「擊球率還算不錯，運氣好一點時，打在三游方向滾地球，還可以靠腳程跑出內野安打，但是沒想過會這麼好。」

有別於5月底陷入小低潮，陳晨威6月有個好的開始，連續4場有安打表現，「最近打出來之後，對自己的打擊比較有信心。」他說：「現在比較敢於出棒、積極攻擊，也要感謝打擊教練（曾豪駒）、學長們在練習時的輔助，包括幫忙修正擊球點、揮棒軌跡和下半身的運用。」

關鍵字： 中華職棒陳晨威中職Lamigo桃猿
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