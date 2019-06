中職／中信兄弟體能教練推特找洋投　鎖定接觸補強人選

▲中信兄弟外籍體能教練馬蓋瑞。(圖/記者陳立勳攝)

記者歐建智/台中報導

中信兄弟解約洋砲里迪,要將二軍備用洋投紐維拉升上一軍,也持續進行新洋投的接觸,中信兄弟體能教練5日馬蓋瑞在推特詢問美國大西洋獨立聯盟投手Sean Nolin要不要來台灣打球,Sean Nolin是中信兄弟鎖定要接觸的洋投之一。

目前中信兄弟有艾迪頓、萊福力及紐維拉3位洋投,還在繼續找新洋投來台補強投手戰力,如果投手有狀況可以馬上替補。

5日傳出中信兄弟體能教練馬蓋瑞在推特上詢問美國大西洋獨立聯盟投手Sean Nolin,「Any ihterest in Taiwan?Can you connect me with your agent?」

Sean Nolin是中信兄弟鎖定要接觸的洋投之一,馬蓋瑞跟他認識,主動連絡且詢問意願及狀況,但忘了是公開留言,以為是私訊。

中信兄弟球探部門有10幾位洋投人選,目前展開積極接觸,再從意願的人選中進行篩選,最後再進行談約及簽約。

Sean Nolin在2013年到2015年在藍鳥及運動隊上過大聯盟,有1勝3敗,2016年進行韌帶移植手術,近幾年在小聯盟及獨立聯盟打球。