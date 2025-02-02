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詹皇震驚！吃飯時得知「搭檔換人」　戴維斯與湖人高層出現分歧

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）今（2）日在麥迪遜花園廣場飆出33分大三元，率隊在客場取勝，賽後他與家人一起吃飯時得知「搭檔換人」。據《ESPN》的消息，詹皇事先對戴維斯（Anthony Davis）與唐西奇（Luka Doncic）互換東家的交易毫不知情，他對此感到震驚。

▲▼湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯吃飯時得知搭檔戴維斯遭交易 。（圖／達志影像／美聯社）

NBA今日出現堪稱「史上最震撼」的交易之一，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，湖人送走當家長人戴維斯、小將克里斯蒂（Max Christie）和2029年首輪籤，換回獨行俠「金童」唐西奇等3人。

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▲▼湖人戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯傳出與湖人高層出現分歧。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》的湖人記者麥克曼明（Dave McMenamin）報導，據詹姆斯身邊的消息人士透露，詹皇打完今日對尼克的比賽，正與家人外出吃飯，得知搭檔戴維斯與唐西奇的交易。消息來源稱，詹皇對此感到驚訝，他並不知道有這樣的交易正在進行中。

查拉尼亞也說，「這筆交易是在幕後進行……詹姆斯完全不知道這件事，戴維斯也是。據我所知，唐西奇對這次交易仍感到震驚。」

湖人高層認為，25歲的唐西奇有能力在未來10年成為洛城的門面，同時這也能讓戴維斯在達拉斯有一個「立即取勝」的機會。

▲▼湖人詹姆斯、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／CFP）

▲湖人天王詹姆斯曾多次表達對唐西奇的欣賞之情。（圖／CFP）

《Andscape》記者史皮爾斯（Marc Spears）指出，湖人永遠都會確保他們陣中有一位引人注目的球星，而在詹姆斯離開或退役之後，他們的下一位球星將是唐西奇。

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）則提到，戴維斯和湖人高層出現分歧，特別是在他接受《ESPN》採訪之後，他日前公開表示洛城急需補進一名中鋒，自己打4號位的效果最好，這已經不是他第一次提出此意見，但洛城遲遲沒有動作，「這筆交易是在過去幾個小時內才敲定的，聯盟內幾乎沒有人知道這件事。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD獨行俠唐西奇

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