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金牌天菜級型男龍舟隊再出征　7日台北國際龍舟錦標賽見

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▲▼天菜龍舟隊,thumbnail_阿美青年隊。（圖／720armour運動眼鏡提供）

▲天菜龍舟隊。（圖／720armour運動眼鏡提供，下同）

體育中心／綜合報導

去年亞運勇奪二金一銀的中華天菜級型男龍舟隊，6月7日至9日將出席2019臺北國際龍舟錦標賽，這回大夥不用出國也不用跑到花蓮，來台北市基隆河大佳段河道就對了！

端午節重頭戲龍舟明天起陸續在全台登場，光學運動眼鏡領導品牌720armuor贊助的亞運金牌中華隊、2018台北龍舟賽男子組冠軍萬科大、南霸天健身工廠、鹿港龍舟賽混合組冠軍大東屋─阿美青年龍舟隊等勁旅，將兵分多路出擊。

全國各地龍舟賽中在6月7日至9日，在基隆河大佳段河道舉行的2019臺北國際龍舟錦標賽最受矚目，共有國內外逾200支勁旅同場較勁，天菜級型男龍舟隊，當然也不會缺席，從不被看好到拿下二金一銀，全隊進帳1億2000萬拿下中華代表團中最高獎金，回國後通告接不完，拍月曆作公益也秒殺。

龍舟隊完成亞運奪金這個階段任務後，隊員們回歸正常訓練和生活，也陸續把因為備戰亞運而耽誤的一些人生大事辦妥。莊英杰秀出和「星光二班」歌手安歆澐抱著孩子的甜蜜婚紗照，「我們先登記結婚，今年才補辦婚宴。」

天菜級型男龍舟隊暴紅後上遍各家新聞台，也接了不少通告，隊員辨識度因此明顯提高。莊英杰坦言，的確曾經在路上被路人認出來，自己是在亞運龍舟賽拿到金牌的選手，也覺得到電視台錄影挺有趣、很新鮮，但還是以訓練跟家庭生活為主，辛苦奪金賺來的亞運獎金，將作為家用和孩子就學基金。

▲▼天菜龍舟隊,thumbnail_阿美青年隊。（圖／720armour運動眼鏡提供）

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另一名成員吳俊傑說，「以前常有人問我：『端午節都過了？還有人在划龍舟喔？』感覺上亞運過後，的確比較多人知道龍舟，我希望透過我們的努力，讓更多人知道龍舟運動的魅力。」當時亞運奪金部落辦慶功宴時，鐵漢型的父親發表感言時的淚水，讓他差點落淚。

談到亞運獎金，為了圓龍舟夢全力投入訓練，多年來靠獎金過日子的吳俊傑說，「除了還房貸、車貸外，其他部分應該會做些小額投資或者存起來。」同時透露，目前全隊正在備戰世界龍舟錦標賽，期待再締佳績。

回首亞運，教練侯鴻章點滴在心頭，「亞運前兩個月，選手看到我，完全沒笑容，我總是跟他們說：『寧願你們現在恨我，也不要亞運頒獎台上沒有你們。』很高興我們做到了，並透過亞運的好成績，讓更多國人了解龍舟，也讓世界看見台灣。」

亞運後龍舟界的氛圍也不一樣，侯鴻章透露，以前大家認為練龍舟沒前途，就算全國拿第一，出國比賽也拿不到好成績，但去年亞運奪雙金後，組隊意願提高很多。「現在很多隊伍以我們為假想敵，想打敗我們，代表國家出國比賽得冠軍。」

台北國際龍舟賽一隊32個人，規定男子隊不能用女舵手，中華隊16人中有14位會代表萬家香隊出賽，分別是周恩平、林聖儒、林旻昊、陳子賢、吳俊傑、張勝煌、莊英杰、吳陳柏、陳周岳弘、簡證嚴、陳俞安、周智偉、何佳霖和吳韋憫。

▲▼天菜龍舟隊,thumbnail_阿美青年隊。（圖／720armour運動眼鏡提供）

關鍵字： 龍舟隊
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