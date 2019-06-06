NBA冠軍戰／G3裁判本季吹罰暴龍8勝0敗　曾跟嘴綠爭執

▲戴維斯(Marc Davis)本季吹暴龍8勝0敗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G3到了灣區開戰，這也讓勇士有著更大的優勢，不過本場其中一名執法裁判戴維斯(Marc Davis)可說是暴龍的福星，因為在本季他吹暴龍的比賽8場，暴龍戰績8勝0敗，而他過去還跟格林(Draymond Green)有過節，似乎也會讓比賽出現不確定性。

G3負責吹罰的裁判分別是8號的戴維斯、16號的格斯里(David Guthrie)、5號的費茲傑洛(Kane Fitzgerald)，當中資歷最深的就是戴維斯，過去他一共吹過10場總冠軍戰，格斯里則吹過1場，費茲傑洛則是生涯首次吹判總冠軍戰，這也是戴維斯成為本場的主裁判。

請繼續往下閱讀...

根據統計，戴維斯在本季吹過暴龍8場比賽，分別有5場例行賽以及3場季後賽，而暴龍在他的吹罰下8勝0敗，完全就是暴龍福星，這讓總冠軍戰G3雖然勇士有主場優勢，但也多了許多不確定性。

戴維斯同時也跟勇士關係非常不友好，過去他就曾跟「嘴綠」發生爭執，並且吹他技術犯規，而在季後賽首輪勇士對決快艇的G5，在決勝節戴維斯一共吹了勇士6次犯規，最終衛冕軍也輸掉了那場比賽，另外費茲傑洛同樣在本季也跟格林有過爭吵，G3裁判是否會在出來搶戲也成為另類焦點。

▲費茲傑洛(Kane Fitzgerald)也跟嘴綠發生過爭執。（圖／達志影像／美聯社）