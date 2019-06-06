運動雲

>

NBA冠軍戰／G3裁判本季吹罰暴龍8勝0敗　曾跟嘴綠爭執

ETtoday運動雲

▲NBA裁判戴維斯(Marc Davis)、費茲傑洛(Kane Fitzgerald)。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯(Marc Davis)本季吹暴龍8勝0敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G3到了灣區開戰，這也讓勇士有著更大的優勢，不過本場其中一名執法裁判戴維斯(Marc Davis)可說是暴龍的福星，因為在本季他吹暴龍的比賽8場，暴龍戰績8勝0敗，而他過去還跟格林(Draymond Green)有過節，似乎也會讓比賽出現不確定性。

G3負責吹罰的裁判分別是8號的戴維斯、16號的格斯里(David Guthrie)、5號的費茲傑洛(Kane Fitzgerald)，當中資歷最深的就是戴維斯，過去他一共吹過10場總冠軍戰，格斯里則吹過1場，費茲傑洛則是生涯首次吹判總冠軍戰，這也是戴維斯成為本場的主裁判。

請繼續往下閱讀...

根據統計，戴維斯在本季吹過暴龍8場比賽，分別有5場例行賽以及3場季後賽，而暴龍在他的吹罰下8勝0敗，完全就是暴龍福星，這讓總冠軍戰G3雖然勇士有主場優勢，但也多了許多不確定性。

戴維斯同時也跟勇士關係非常不友好，過去他就曾跟「嘴綠」發生爭執，並且吹他技術犯規，而在季後賽首輪勇士對決快艇的G5，在決勝節戴維斯一共吹了勇士6次犯規，最終衛冕軍也輸掉了那場比賽，另外費茲傑洛同樣在本季也跟格林有過爭吵，G3裁判是否會在出來搶戲也成為另類焦點。

▲NBA裁判戴維斯(Marc Davis)、費茲傑洛(Kane Fitzgerald)。（圖／達志影像／美聯社）

▲費茲傑洛(Kane Fitzgerald)也跟嘴綠發生過爭執。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

中職／韓媒批台灣宿舍像摩鐵　但索沙根本沒住富邦宿舍

中職／台灣棒球環境欠佳　洪總提出改變3支箭

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1半人半神卡特宣布明年球季後退休

2Drake音樂遭灣區電台禁播

3哈勒戴之子第32輪獲藍鳥指名

4溫智豪「遇見對的人」決定結婚

5暴龍G3半場60比52領先

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2林家正第14輪422順位響尾蛇挑選

3索沙自己租屋在新莊　沒住富邦宿舍

4台棒球環境欠佳　洪總提出3支箭

5洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30年_宣傳片

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366