中職／洋將制度修改幾成共識　球團送修正案給聯盟

▲▼中信兄弟,里迪。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

Lamigo桃猿總教練洪一中建議中職增加洋將名額，統一獅總教練黃甘霖贊同希望規定至少每隊要有1個洋砲，中信兄弟總教練伯納之前也提議修改洋將規定，據騰解，已有球團提出洋將規定修正案給聯盟。

中華職棒採行註冊與登錄3位洋將的規定已行之有年，今年由於幾乎4隊都有找來第4位洋將在二軍當備胎，中信兄弟與Lamigo桃猿今年都有找洋砲。

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桃猿總教練洪一中表示，為了增加比賽精彩度，刺激本土球員進步，中職應該增加洋將名額，最好能達到5人，也增加引進洋砲的空間。

統一獅總教練黃甘霖認為，不管是不是增加洋將名額，但規定至少1個洋砲，不要讓5名先發輪值變成洋將比本土投手還多。

中信兄弟總教練伯納在日前也建議要修正洋將制度，因此修改洋將規定，增加洋將名額似乎已成4隊的共識。

目前已有球團主動提出洋將制度修改案給聯盟，希望可以在下一次領隊會議進行討論，建議案中對於怕各球隊都找洋投來先發，提出洋將下二軍要15天再上來的計畫，保障本土投手先發空間。

此外，由於幾乎各隊都有第4位洋將，洋將簽約至少3個月，如果第1個月狀況不好，還可以下二軍調整。