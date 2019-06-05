不斷更新／尼克斯尬瑞安　桃猿、統一先發名單

▲統一先發投手瑞安。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃詩崴／綜合報導

統一獅5日主場迎戰Lamigo桃猿，統一推尼克斯掛帥先發，兄弟則派瑞安應戰。尼克斯本季面對統一還沒有拿下過勝利，瑞安則是交手過桃猿一次收下勝投。

尼克斯本季10場先發，戰績5勝3敗，67局被敲64支安打，45次三振，16次四死球，防禦率2.69，WHIP值1.18，今年遭遇統一1場，5局被敲7安，有4次三振，2次四壞球，失掉5分自責分，吞敗。

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瑞安本季4場先發，戰績2勝2敗，23.2局被擊出25支安打，包括1支全壘打，17次三振，7次四死球，防禦率4.18，WHIP值1.31，今年碰過桃猿1場，拿1勝，先發6局被擊出5支安打，投出6次三振，1次觸身球，失掉1分自責分。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒游擊手陳晨威、二棒中外野手柏納帝那、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒一壘手陳俊秀、六棒指定打擊朱育賢、七棒二壘手郭嚴文、八棒三壘手林立、九棒游擊手余德龍。

統一獅先發打線如下，一棒右外野手朱元勤、二棒左外野手蘇智傑、三棒指定打擊陳鏞基、四棒一壘手高國慶、五棒二壘手楊家維、六棒三壘手潘彥廷、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手莊駿凱。