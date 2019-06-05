延長賽狂轟6分逆轉　波奇奪執教巨人1000勝

▲波奇拿下執教巨人的第1000勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

舊金山巨人隊在5日（台灣時間）的比賽中，在延長賽第10局逆轉紐約大都會，拿下近期一波3連勝，而這1勝更是傳奇教頭波奇（Bruce Bochy）執掌巨人的第1000勝！這樣的成就，無疑對2月時宣布要在本季後退休的波奇，再為其傳奇生涯添上一筆。

此役由大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）對決巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner），然而此戰關鍵出現在7局上半，當時大都會還取得3比2領先時，大都會總教練米奇（Mickey Callaway）卻選擇換下已抓下2個出局數的辛德賈德，對此辛德賈德顯得相當不滿，在投手丘上念念有詞。就在辛德賈德下場後，巨人在該局打下追平分，並在延長賽第10局狂轟6分，以9比3逆轉大都會。

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▲波奇與邦格納共創巨人「偶數年冠軍」傳奇。（圖／達志影像／美聯社）

現年64歲的波奇自2007年開始執掌巨人隊，帶領巨人隊開創「偶數年王朝」，分別在2010、2012、2014拿下世界大賽冠軍。波奇在執掌巨人前，曾擔任聖地牙哥教士總教練12年，期間拿下952勝、975敗，如今又在巨人隊奪下1000勝，這也讓波奇成為繼名人堂教練麥格勞（John McGraw）的2583勝後，再次有教練在巨人貢獻超過千勝。

對於拿下執教巨人生涯千勝，波奇表示「在我的位置，勝敗全交由球員手中，因此我很幸運能擁有這些好球員，讓我們有機會在十年裡拿下3次世界大賽冠軍」。