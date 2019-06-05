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柳賢振持續「統治級」表現　奪本季第9勝成大聯盟雙冠王

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▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振奪下本季第9勝，並列大聯盟勝投王。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

洛杉磯道奇5日（台灣時間）由甫拿下國聯單月最佳投手的南韓左投「柳胖」柳賢振，登板先發出戰亞利桑那響尾蛇。此役，柳賢振主投7局無失分、被擊出3支安打、送出2次三振，防禦率下修至1.35，而道奇牛棚也很給力，最終便以9比0聯手完封響尾蛇。柳賢振也拿下本季第9勝並列勝投王，所屬的道奇則以戰績43勝19敗傲視全大聯盟。

柳賢振在5月繳出「賽揚級」表現，先發6場拿下5勝，防禦率更只有驚人的0.59，好表現也讓他拿下國聯單月最佳投手。5日是柳賢振6月的第一次先發，他也維持高檔表現，主投7局0失分，僅被擊出3支零星安打。至於道奇打線在第一局就發威，第一棒佩德森（Joc Pederson）率先打出一 壘安打，接著二棒曼西（Max Muncy）保送上壘，再加上四棒貝林格（Cody Bellinger）的適時三壘安打，首局就搶下2分。

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隨後道奇在3局上靠著響尾蛇失誤拿下第3分，接著7局上赫南德茲（Enrique Hernandez）開轟，道奇將比數擴大到5比0。無奈響尾蛇始終突破不了柳賢振和在8、9兩局接替上場賈西亞（Yimi García）、亞歷山大（Scott Alexander）的封鎖，終場道奇便以9比0完封響尾蛇。

此役過後，柳賢振的防禦率從原本的1.48下修到1.35，並搶下本季第9勝，這樣的好成績也讓柳賢振成為目前的大聯盟防禦率王，且和洋基赫曼（Domingo German）、太空人韋蘭德（Justin Verlander）並列勝投王。

關鍵字： MLB道奇柳賢振
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