法網／費納第39次對決　蠻牛23勝、最近費德勒5連勝

記者林緯平／綜合報導

2019年法國網球公開賽進入最後階段！4強賽中將上演經典的「費納大戰」，而這也是費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）生涯第39次對決，雖然納達爾在先前對戰中取得23勝15敗的上風，但費德勒在近5次交鋒都拿下勝利，包括2017年澳網冠軍戰，這也對想在法網尋求衛冕的納達爾是一大挑戰。

▲納達爾尋求法網衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

法網4強賽是費德勒和納達爾生涯第6次在法網紅土上對決，前5次交手都是由「紅土之王」納達爾奪下勝利。在8月就將滿38歲的費德勒，成為28年來殺進大滿貫賽4強年紀最大男子選手，而納達爾也算是高齡的33歲，兩位「資深傳奇」的對決也為這場4強賽增添不少話題。

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▲費德勒將在4強賽對決納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

誇張的是納達爾在法網的生涯成績是驚人的91勝2敗！這2敗分別是在2009年第4輪輸給瑞典名將索德林（Robin Soderling）、2015年於4強賽敗給喬科維奇（Novak Djokovic），而費德勒也於2009年捧起生涯唯一一座法網冠軍。

費德勒睽違3年重返法網就闖進4強，對於接下來將面對「老對手」納達爾，費德勒也開玩笑地說「我下個對手不算太差，他蠻會打紅土比賽的」，但話鋒一轉費德勒指出「真的很開心，當我重返紅土比賽，就想對決納達爾」。

費德勒生涯共獲20座大滿貫冠軍：8座溫網、6座澳網、5座美網、1座法網。

納達爾生涯共獲17座大滿貫冠軍：11座法網、3座美網、2座溫網、1座澳網。