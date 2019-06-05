霍林斯出任湖人助教　新教練團3人共21季總教練資歷

▲霍林斯(Lionel Hollins)加入湖人教練團。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人先前選定了佛蓋爾擔任新教頭，並且找來了奇德擔任助理教練，根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，湖人接著又找來過去曾任灰熊和籃網主帥霍林斯(Lionel Hollins)進入教練團同樣擔任助理教練，目前新來的3名教練團合計共有21季的總教練經驗，幾乎可說是超頂尖的陣容。

在選新教練狀況也一團亂的湖人，最終找了佛蓋爾(Frank Vogel)擔任新的紫金教頭，同時原先的新教練人選奇德(Jason Kidd)也進入了教練團，而湖人的大變動還未停止，根據「沃神」報導，洛城又找進霍林斯來當助理教練，再次把教練組升級，彷彿就是要在下季幹大事，力求重返季後賽。

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▲湖人新任教頭佛蓋爾 。（圖／達志影像／美聯社）



霍林斯過去曾擔在灰熊執教期間他曾3次率隊闖入季後賽，其中在2013年還打下56勝26敗的隊史最佳戰績，並且打進了西區冠軍戰，隨後也執教籃網2個賽季，並且在布魯克林第1年就帶隊進季後賽。

目前湖人新的教練團3人，合計共有21季擔任總教練的經驗，佛蓋爾過去曾在溜馬擔任5季的總教練，又在魔術待過2季，一共有7季總教練經驗；奇德則是在籃網執教1季，在公鹿執教4季，共5季總教練經驗；霍林斯則是在灰熊以及籃網共有9季的執教經驗，3人共有21季的總教頭資歷，教練團的資歷相當強大，勢必想要在新賽季就打出不同於過往的表現。

▲奇德。（圖／達志影像／美聯社）