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NBA冠軍戰／跟著裘爺發大財　李亦伸鐵口難斷G3勝負

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雲論作者李亦伸（圖／李亦伸提供）

▲G3戰況變化大李亦伸也難猜勝負。（圖／李亦伸提供）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G3將在6日開打，先前作客多倫多的勇士成功搶下一場勝利，接下來將回到自家主場征戰，這也讓他們握有較多優勢，不過衛冕軍卻出現大量傷兵，讓戰局出現不確定性，資深媒體人李亦伸也做了預測，儘管仍較看好勇士，但卻不像前2戰給出明確結果。

勇士G2上半場一度落後達到雙位數，不過勇士卻在下半場大反撲，最終逆轉奪勝，雖然扳平系列戰，但勇士卻再現傷兵，魯尼(Kevon Looney)因為鎖骨骨折無限期缺賽，湯普森(Kaly Thompson)又拉傷腿筋G3出戰成疑，這也讓戰局出現不確定性，不過李亦伸表示，柏加特(Andrew Bogut)、傑布雷科(Jonas Jerebko)這兩人出戰時間將會增加，最重要的關鍵就是湯普森，只要「湯神」能打，勇士依舊可以保持陣容深度。

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另外李亦伸也說另一個勇士要贏球關鍵則是柯瑞(Stephen Curry)，因為他在G2遭受到超強的防守，勇士是靠團隊才能贏球，不過現在出現多名傷兵，柯瑞勢必會再受到盯防，只要能夠成功擺脫，勇士贏面仍較大。

目前勇士仍未表示湯普森是否會出賽，李亦伸對於G3的預測也不像前2戰明確，他表示「湯神」能出戰的話，柯瑞又可以擺脫暴龍防守，那勇士仍會搶下G3勝利，不過湯普森若缺戰，戰況就會出現不確定性，但只要勇士能夠做好防守，李亦伸還是看好衛冕軍取得2連勝。

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍
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