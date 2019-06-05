NBA冠軍戰／G2末節死守柯瑞成功卻輸　G3暴龍不會再用

▲雷納德表示不會再用Box and one防守。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍在總冠軍戰G2敗給勇士，雙方系列戰打成1比1平手，不過暴龍在本戰採取相當罕見的「1盯人4區域」(box and one)防守，雖然成功守死柯瑞(Stephen Curry)，但卻也引起不少討論，因為在關鍵時刻就是放空伊古達拉(Andre Iguodala)讓他投進關鍵三分彈，對於這樣的防守策略，雷納德(Kawhi Leonard)就表示G3可能不會用了。

G2下半場勇士進行大反撲，不僅克服了落後局面，還領先達雙位數，只是暴龍也沒有放棄全場緊咬比分，到了決勝節因為湯普森(Klay Thompson)下場，勇士進攻點全部圍繞在柯瑞身上，對此暴龍採取了Box and one的防守策略，完全把柯瑞給封鎖，讓他在末節出賽7分59秒卻一分未得，看似成功的戰術，卻在最後時刻全隊放掉了伊古達拉，讓他命中鎖定勝局的三分球，暴龍的防守也受到質疑。

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對於在防守策略錯誤而輸掉比賽，暴龍當家球星雷納德被問到G3是否會再採取box and one，雷納德表示，「可能不會，當時湯普森沒有在場上，杜蘭特(Kevin Durant)復出後這樣的防守也沒有用，所以我不認為會有效果。」

接下來G3將在勇士主場開戰，這讓暴龍處在劣勢，儘管杜蘭特已經確定不會出賽，湯普森也有傷在身，但仍舊可能出賽，暴龍確實不太可能再次採取盯死一人的防守策略。

▲暴龍G2末節守死柯瑞，卻讓伊古達拉投進關鍵三分球。（圖／達志影像／美聯社）