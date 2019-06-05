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法網／納達爾直落3輕取錦織圭　率先闖進4強

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▲▼錦織圭、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾晉級法網4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在法網8強戰，只花了1小時51分鐘，以6比1、6比1、6比3擊敗日本好手錦織圭晉級4強。

碰上紅土之王的日本網球王子一路落居下風，首盤雙方發球成功率都不佳，都沒有超過60%，不過納達爾的一發得分率高達83%，仍舊帶來一定威脅。首盤錦織圭僅僅保住一個發球局，1比6丟掉首盤。次盤兩人發球狀態都回升，一發成功率剛好都來到86%。不過錦織圭的一發得分率卻低到只有33%，完成無法帶來威脅，4個發球局全都沒能保住，1比6再丟第2盤。

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第3盤錦織圭在第4局又先失守，接下來比賽來到2比4的時候，因為現場下起大雷雨而先暫停。比賽延遲了約半個小時後在台灣時間5日0點30分繼續進行，雙方互相保發，納達爾6比3拿下第3盤，終場6比1、6比1、6比3帶走勝利，成為首位晉級男單4強的選手。

儘管如此，錦織圭連續4個大滿貫賽都至少闖進8強，去年美網更抵達4強，尤其對亞洲選手來說已經是相當不簡單的成就。今年法網也連勝兩場5盤大戰，展現出極高的抗壓力和鬥志讓人印象深刻。

▲▼錦織圭、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲錦織圭生涯已3度在法網止步4強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網納達爾錦織圭
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