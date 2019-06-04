謝淑薇願打奧運　排名與聯邦盃參賽數是關鍵

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

33歲網球老將謝淑薇，4日突然在臉書表態願意參加2020年東京奧運，不過要打奧運，不是臉書發個文就能解決，至少目前有兩個關鍵要處理，一是聯邦盃參賽次數，二是她能不能夠將世界排名維持在有利範圍，直到明年法網結束。

謝淑薇目前單打世界排名25名，雙打世界排名19，2016年里約奧運她擁有參賽資格，但從奧運開始前就一路對教練、外宿以及待遇等各種問題不滿，之後人到里約後又宣布退賽不打。

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上屆奧運鬧得滿城風雨，謝淑薇奧運後又表態不再為國家隊效力，只是4日又在個人粉絲團上突然宣布自己樂意參加東京奧運，不過要參加還有資格認定的問題。

依據2020年東京奧運參賽辦法，取世界排名前56的選手獲得參賽資格，在奧運週期間必須參與至少2站台維斯盃／聯邦盃，其中一站必須是在2019年或2020年。

除了將自己的世界排名穩固在有利位置外，謝淑薇從里約奧運後，就沒再為中華隊打過聯邦盃，她必須今年與明年都要參加聯邦盃，不過今年的聯邦盃名單已經確定，且下週就開打，這是對她較不利的主要因素。

網協秘書長劉中興表示，里約奧運後曾有再徵詢過一次謝淑薇，但謝淑薇曾在粉絲團抱怨已經表態不打還來問，後來開會就決議，以後徵召不再詢問謝淑薇，且今年的名單為求公平不太可能為了她換人。

劉中興提到，謝淑薇若明年願意接受徵召打聯邦盃，網協也樂觀其成，屆時若世界排名符合東京奧運參賽資格，網協還是有義務向國際網球總會解釋，爭取她參加東京奧運資格。

此外謝淑薇在粉絲團的發言，是以英文寫下，翻譯上有很多想像空間，明年法網結束後，先看排名是否夠資格打奧運，並打過聯邦盃，再來看網協如何爭取比較實際。