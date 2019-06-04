響尾蛇首輪新秀母親來自台灣　模板是紅襪班尼坦迪

▲響尾蛇首輪新秀卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／截自響尾蛇推特）

記者楊舒帆／綜合報導

2019大聯盟選秀會4日（台灣時間）開獎，響尾蛇首輪第16順位挑中高中快腿大物卡洛爾（Corbin Carroll），他的母親來自台灣。

卡洛爾去年夏天只在西雅圖家中度過5天假期，剩下的日子都在巴拿馬、北卡羅萊納州、加州等地比賽，還入選U18美國隊，而且在集結高中大物的Perfect Game拿下MVP。

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卡洛爾在西雅圖長大，父親在華盛頓大學工作，母親在台灣出身然後移居路易斯安那州。左投左打的卡洛爾雖然身高僅175公分、體重80公分，身材不是很壯碩，但今年轟出9轟，打擊率高達0.54，攻擊指數1.859，四年來也累計打擊率0.34、101打點及22轟的成績。

球探觀察到卡洛爾驚人的力量，去年冬天在國家隊8場比賽敲3轟與榜眼威特（Bobby Witt Jr.）並列最多，有9次盜壘成功也是全隊最多，是能守左、中、右外野，被譽為五拍子好手，因此球探常拿他跟艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）或班尼坦迪（Andrew Benintendi） 當他的模板做比較。

腳程更是卡洛爾最大的優勢，60碼跑6秒33，比同時期的楚特（ Mike Trout）還要快，而且卡洛爾全新全意熱愛棒球，放棄整個暑假的社交活動，他認為，「雖然在國家隊的層級，我看起來跟其他人會有些不同，如果你問跟我一起比賽的球員，他們也許會跟你說些甚麼。但不要把我跟別人比較，應該要針對我每場比賽表現作比較。」