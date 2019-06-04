大學隊友曝雷納德手機桌布是喬丹　想成最偉大球員

▲雷納德手機桌布是喬丹。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

本季才轉戰暴龍的雷納德(Kawhi Leonard)，在多倫多第一年就讓外界看見自身實力，到了季後賽更展現了超級球星特質，很多時刻都憑藉一己之力扛起球隊，近期雷納德大學同學就爆料「可愛」在學生時期就是很認真的人，甚至手機桌布還放喬丹(Michael Jordan)，就是希望自己可以成為最偉大的球員。

雷納德來到暴龍後，球隊全力以他為核心，雷納德也不負眾望率隊闖入隊史首次的總冠軍戰，在季後賽期間還多次挺身而出帶領球隊前進，包括面對七六人G7命中絕殺，到了東區冠軍戰對決公鹿，在隊友神隱的狀態下，雷納德仍能夠穩定輸出，完全證明自己的價值也讓外界看到他全能的身手。

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對於「可愛」超強的身手，他大學隊友就透露雷納德最喜歡球員就是喬丹，希望可以成為最偉大的球員，甚至還會跟隊友觀看4、5小時的喬丹影片，就連手機桌布都是喬丹，「雷納德手機桌布就是喬丹，他總是跟我們說『我想要成為喬丹，你們喜歡詹姆斯、布萊恩，那樣很酷，但我喜歡的是喬丹，我想要成為最好的最偉大的球員』，從他的行為來看，我們都知道他是認真的，大家都知道他想要成為喬丹。」

在今年季後賽，雷納德場均可以轟下30.9分，投籃命中率高達49.6％，過去他已經在馬刺拿下一座總冠軍，也奪下FMVP，現在雷納德有機會帶領暴龍奪下隊史首座總冠軍，將自己成就在往上提升，包括快艇主帥瑞佛斯也大讚雷納德是最接近喬丹的球員。

▲喬丹。（圖／達志影像／美聯社）