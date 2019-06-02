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不斷更新／蘇智傑、陳鏞基連線獅先馳得點　2局獅1：1象

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▲▼中華職棒統一獅對富邦悍將-蘇智傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇智傑1上敲二壘安打也跑回球隊第1分。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟2日主場迎戰統一獅，3連戰前2場雙方各拿1勝，此戰統一推出本季回春老將潘威倫掛帥先發，兄弟則是讓原訂在本週二先發但因雨順延的萊福力應戰。1上統一2出局後蘇智傑先敲出二壘安打，陳鏞基再補上一壘安打先馳得點。2下張志豪先是安打上壘後盜上二壘為球隊跑回追平分。2局結束，統一1：1兄弟。

1局上，統一進攻，朱元勤遭到三振，林祖傑本壘上空飛球遭接殺，蘇智傑中外野深遠二壘安打，陳鏞基中外野一壘安打帶有1分打點，陳鏞基盜二壘失敗遭觸殺。

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1局下，兄弟進攻，王威晨左外野飛球遭接殺，吳東融中外野飛球遭接殺，陳子豪右外野一壘安打，林智勝右外野飛球遭接殺。

2局上，統一進攻，高國慶右外野一壘安打，潘彥廷打穿一二壘防線一壘安打，黃恩賜成功犧牲觸擊送跑者上二、三壘，林祐樂二壘滾地遭刺殺跑者沒有進壘，莊駿凱三壘滾地遭刺殺。

2局下，兄弟進攻，張志豪右外野一壘安打，張志豪成功盜上二壘，里迪二壘滾地遭刺殺、跑者上三壘，詹子賢三壘滾地遭刺殺帶有1分打點，黃鈞聲右外野飛球遭接殺。

潘威倫本季9場先發，其中3場優質先發，還有1場完投，拿下5勝1敗，防禦率2.98的成績。面對兄弟3場，拿下2勝0敗，對戰防禦率3.18。

本季萊福力出賽11場，其中8場先發，有5場優質先發，拿下2勝5敗，防禦率2.63的成績。今年萊福力面對統一3場先發、2場後援，共計24.2局投球，對戰防禦率0.73，拿下2勝0敗。

統一獅先發打線如下，一棒右外野手朱元勤、二棒游擊手林祖傑、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊陳鏞基、五棒一壘手高國慶、六棒二壘手潘彥廷、七棒三壘手黃恩賜、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手莊駿凱。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒右外野手陳子豪、四棒指定打擊林智勝、五棒中外野手張志豪、六棒一壘手里迪、七棒左外野手詹子賢、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
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