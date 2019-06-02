林志傑CBA新東家浮出檯面　陸媒爆上海大鯊魚展開接觸

▲「野獸」林志傑未來動向備受關注。（圖／CFP）



體育中心／綜合報導

「野獸」林志傑與CBA浙江廣廈隊的合約結束後，未來動向引發外界關注。先前曾有消息傳出，四川藍鯨正展開接觸，不過據大陸媒體揭露，被外界稱作「CBA新土豪」的上海大鯊魚把補強雷達掃向林志傑身上。

先前大陸知名籃球記者宋翔透露，四川藍鯨與林志傑展開接觸。曾經在2016年拿下隊史首冠的四川藍鯨，與台灣球員相當有淵源，過去張宗憲以及上季的曾文鼎都曾效力過，2014-15賽季更是由邱大宗執掌兵符。

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現在最新消息指出，近日易主上海男籃的正悄悄的將觸角伸向林志傑，報導中提到，上海擁有地理環境的優勢，對於在浙江打球生活10年的「野獸」來說，上海環境十分相似，且球隊目前正需要補強像林志傑這樣的球員。

礙於CBA每一隊只能註冊1名台港澳球員的規定，林志傑與廣廈合約到期，而另一名台將劉錚合約則到2020年，等於宣告林志傑無法續留。由於目前CBA轉會市場引援難度高，有補強需求的球隊都將林志傑列入目標。

林志傑親口表態不退休，至於下一步繼續待在CBA效力，或是回到台灣籃壇發展，他不願把話說死。本季例行賽他受到球團刻意保護，場均出賽20.7分鐘，得到7.8分、2.9籃板都是生涯新低，不過到了季後賽就完全釋放，平均出賽時間上漲到27.4分鐘。