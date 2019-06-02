運動雲

>

日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關

ETtoday運動雲

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿王柏融單場5支5。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿2日客場交手歐力士，火腿推出上原健太掛帥先發；歐力士則推鈴木康平應戰，王柏融擔任先發第5棒鎮守左外野，今天前4個打席通通擊出一壘安打上演4支4，第5次上場一舉敲出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，單場繳出5支5打破日職生涯新高，此戰過後打擊率也突破3成來到0.303。火腿終場以8比5擊敗歐力士延續連7戰不敗。

1上歐力士先發投手鈴木康平送出三上三下；1下歐力士靠著4支安打率先拿到2分。

請繼續往下閱讀...

2局上火腿開局中田翔選到四壞保送，王柏融面對鈴木康平選到2好2壞後，挑到一記偏高失投球，打穿一二壘防線形成一壘安打，下一棒清宮幸太郎內滾遭刺殺，平沼翔太遭到觸身球形成滿壘，不過接下來兩棒都沒辦法擊出安打留下滿壘殘壘無功而返。

3上火腿西川遙輝先選到四壞保送，大田泰示補上一發左外野2分砲，近藤健介打穿游擊防線一壘安打，中田翔中外野飛球遭接殺，王柏融打中間防線一壘安打進佔一、二壘，不過接下來清宮幸太郎平沼翔太都沒能擊出安打。

4上火腿開局前2棒先後被鈴木康平解決掉，西川遙輝選到四壞保送，大田泰示三壘滾地造成野手失誤上壘，近藤健介再選到四壞保送形成滿壘，中田翔大棒一揮轟出左外野滿貫全壘打，王柏融上場再度在2好2壞後敲出左外野一壘安打，也把歐力士鈴木康平給打退場。

6上火腿進攻，一人出局一壘有跑者，王柏融上場打擊前歐力士換上左投齋藤綱記，王柏融在球數2好1壞落後的情況下，依舊敲出右外野一壘安打。

8上火腿進攻，歐力士換上第5任投手小林慶祐，中田翔先選到四壞保送，王柏融選到2好2壞後敲出右外野直擊全壘打牆的二壘安打，單場繳出5支5，隨後被代跑光榮退場，隨後清宮幸太郎高飛犧牲打、平沼翔太安打攻下2分。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

矛盾大對決，張志豪和王威晨挑戰統一加農砲，最後都成功盜壘｜06_01 統一 vs 兄弟 五局下

熱門新聞

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

讀者回應

﻿

最新新聞

1陸媒爆：CBA上海大鯊魚接觸林志傑

2射箭中華隊出征荷蘭拚奧運門票

3大王打瘋了單場5支5　打擊率破三成

4內馬爾遭控涉嫌酒後性侵女網友

5台東縣3人報中職選秀　目標前5輪

熱門新聞

1歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

2王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

3王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

4大王打瘋了單場5支5　打擊率破三成

5曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366