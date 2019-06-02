日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關

▲日本火腿王柏融單場5支5。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿2日客場交手歐力士，火腿推出上原健太掛帥先發；歐力士則推鈴木康平應戰，王柏融擔任先發第5棒鎮守左外野，今天前4個打席通通擊出一壘安打上演4支4，第5次上場一舉敲出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，單場繳出5支5打破日職生涯新高，此戰過後打擊率也突破3成來到0.303。火腿終場以8比5擊敗歐力士延續連7戰不敗。

1上歐力士先發投手鈴木康平送出三上三下；1下歐力士靠著4支安打率先拿到2分。

請繼續往下閱讀...

2局上火腿開局中田翔選到四壞保送，王柏融面對鈴木康平選到2好2壞後，挑到一記偏高失投球，打穿一二壘防線形成一壘安打，下一棒清宮幸太郎內滾遭刺殺，平沼翔太遭到觸身球形成滿壘，不過接下來兩棒都沒辦法擊出安打留下滿壘殘壘無功而返。

3上火腿西川遙輝先選到四壞保送，大田泰示補上一發左外野2分砲，近藤健介打穿游擊防線一壘安打，中田翔中外野飛球遭接殺，王柏融打中間防線一壘安打進佔一、二壘，不過接下來清宮幸太郎平沼翔太都沒能擊出安打。

4上火腿開局前2棒先後被鈴木康平解決掉，西川遙輝選到四壞保送，大田泰示三壘滾地造成野手失誤上壘，近藤健介再選到四壞保送形成滿壘，中田翔大棒一揮轟出左外野滿貫全壘打，王柏融上場再度在2好2壞後敲出左外野一壘安打，也把歐力士鈴木康平給打退場。

6上火腿進攻，一人出局一壘有跑者，王柏融上場打擊前歐力士換上左投齋藤綱記，王柏融在球數2好1壞落後的情況下，依舊敲出右外野一壘安打。

8上火腿進攻，歐力士換上第5任投手小林慶祐，中田翔先選到四壞保送，王柏融選到2好2壞後敲出右外野直擊全壘打牆的二壘安打，單場繳出5支5，隨後被代跑光榮退場，隨後清宮幸太郎高飛犧牲打、平沼翔太安打攻下2分。