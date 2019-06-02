歐冠／熱刺奇幻結束　孫興慜未進球躺地掩面、莫拉爆哭

▲歐冠決賽熱刺輸給利物浦，孫興慜躺地掩面 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

歐冠決賽於2日凌晨3點（台灣時間）開踢，由利物浦對上托特納姆熱刺，最終利物浦以2比0擊敗熱刺，隊史第六度拿下冠軍。而首闖決賽的熱刺的奇幻旅程也正式劃下句點，不過陣中孫興慜、埃里克森（Christian Eriksen）難過掩面，莫拉（Lucas Moura）更是爆哭。

利物浦和熱刺都排出最好的陣容，熱刺凱恩（Harry Kane）傷癒歸退先發，本賽季雙方交手兩次都由利物浦拿下。不過開賽僅25秒，西索科（Moussa Sissoko）禁區手球就給利物浦12碼機會，薩拉赫操刀主罰進球，到了下半場第87分鐘，替補的奧利基（Divock Origi）射門鎖定勝利。

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▼孫興慜。

從雙方攻守數據來說，熱刺掌握了六成的控球時間，射門和射正也都優於利物浦，卻都沒有辦法在門前把握機會，加上孫興慜被雲迪克（Virgil van Dijk）嚴守，被到了下半場，阿里、埃里克森、孫興慜起腳，都先被艾利森（Alisson Becker）沒收，最終以0比2落敗。

不過先發上場的凱恩只繳出了一次射門。比賽結束的哨音響起，對比利物浦六度捧冠的瘋狂慶祝，熱刺充滿的無奈，孫興慜更是躺在草皮上掩面難受、莫拉更是爆哭不已，這兩位在八強賽和四強賽的大功臣，未能取得進球，也無力能夠改變戰局。

▼ 歐冠決賽利物浦擊敗熱刺捧冠 。

不過過去六支首闖歐冠決賽的英格蘭球隊都以落敗收場。熱刺官網寫下，「這是一段不可思議的旅程，但這只是開始，我們會再回來，謝謝球迷們不可思議的支持，希望我們能讓你們感到驕傲。」