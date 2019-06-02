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最大爆冷！英國不敗拳王被打趴　TKO慘敗噴3條金腰帶

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▲「世界重量級不敗拳王」約書亞（Anthony Joshua）慘敗，被墨裔美國拳手魯伊茲（Andy Ruiz）技術性擊倒。（圖／達志影像／美聯社）

▲「世界重量級不敗拳王」約書亞生涯首敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

「世界重量級不敗拳王」約書亞（Anthony Joshua），遭遇生涯最慘烈戰役！這位生涯22連勝、握有4條金腰帶的英國拳王，在第7回合遭到墨裔美國拳手魯伊茲（Andy Ruiz）技術性擊倒（TKO），丟了WBA、IBF和WBO三條世界重量級金腰帶。

這場世界拳壇最引人注目的賽事在美國紐約麥迪遜花園廣場展開爭奪，前兩回合約書亞採取主動攻勢，多次使用刺拳攻擊，發揮身高及臂展優勢。第三回合約書亞繼續刺拳猛攻，一次上勾拳把魯伊茲打趴在地，倒地的魯伊茲鬥志被激發，也把約書亞擊倒，接著一次右手重拳又把英國拳王打趴。

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第四回合約書亞透過腳步移動，用刺拳攻擊試著拉開距離，找回習慣的比賽節奏。接著五、六回合，約書亞謹慎面對魯伊茲的攻擊，但仍被對方左拳擊中下巴，魯伊茲攻勢越發猛烈。

關鍵的第七回合，約書亞被魯伊茲一陣暴打，先是被左拳重擊下顎，接著又被右拳爆頭，魯伊茲左、右拳連轟「英國拳王」，遭痛毆的約書亞滑倒在地。裁判在角落詢問約書亞的狀況，並揮手示意比賽結束，爆了一個拳擊史上最大冷門，魯伊茲成為世界重量級拳王。

有「最靈活胖子」之稱的魯伊茲在賽後表示，「我要感謝上帝送給我這一場勝利，沒有祂的指引我可能無法辦到。我感覺太好了，這是我一直夢寐以求的勝利，也是我奮戰不懈的原因，我無法相信我的夢想成真了，我只想感謝我的團隊和我的家人。只有天空才是極限！」

「這是我第一次被打趴在地上，這讓我變得更強壯，讓我更想要贏，讓我覺得必須要把他也打趴。」談到第三回合被擊倒，魯伊茲表示，「我是墨西哥的戰士，我身上流著墨西哥的血液。外界談論墨西哥的戰鬥風格，我證明了這一點。」

▲「世界重量級不敗拳王」約書亞（Anthony Joshua）慘敗，被墨裔美國拳手魯伊茲（Andy Ruiz）技術性擊倒。（圖／達志影像／美聯社）

▲拳手魯伊茲（Andy Ruiz）登頂世界重量級拳王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 英國拳王約書亞金腰帶WBAIBFWBO
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