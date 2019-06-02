台灣舞蹈節大滿貫積分賽　林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀

▲林詠鉦／莊雅晴。（圖／中華舞總提供，下同）

體育中心／綜合報導

由中華民國體育運動舞蹈總會舉辦的運動舞蹈國際盛事「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」，1日在台北體育館熱鬧開跳，這次世界大滿貫賽事得Swarovski冠名贊助，而且報名超乎預期大爆棚，世界排名12強幾乎到位，頂尖高手狂飆舞技，讓現場觀眾大呼過癮。

此次賽會新增亞洲23歲以下青年組錦標賽(ADSF Asian Under 23 Youth Championships)，我國選手林詠鉦／莊雅晴在首日拉丁舞表現出色，U23摘下銀牌，21歲以下青年A組公開拉丁則順利奪金。另一組地主好手林傳恩／黃姝嘒則在U23拉丁獲第四名。

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林詠鉦先前都是與堂姐林沛臻搭配，但是在林沛臻前往北京體育大學讀書後，今年賽事都改與莊雅晴的全新組合出擊。林莊配雖在默契上還有待磨合，不過1日在亞洲23歲以下青年組錦標賽拉丁舞仍然跳出佳績，雖然不敵林沛臻的北京同學姜鵬／原智敏屈居第二。

林詠鉦賽後表示，應該發揮的部分都有做到，對此成績感到滿意，與莊雅晴的默契培養，只能靠更多練習時間來解決，其他部分則是要在體能、肌力上再提升。21歲以下青年A組公開拉丁，林詠鉦去年與林沛臻摘下金牌，今年和莊雅晴搭檔依然無人能敵蟬聯王座。

過去U23的賽事雖可見於其他國家的公開賽，但取得以亞洲正式錦標賽來舉辦，中華舞總又開先例。林詠鉦表示，首屆的亞洲U23錦標賽能在台灣舉行非常難得，台灣許多選手卡在21歲到成人之間，U23的比賽正好能解決他們的困境，U23選手素質都相當高，比賽難度大，是很好的挑戰。

林詠鉦過去曾3度踢館日本公開賽U23拉丁舞，摘下1金1銀。

▼林傳恩／黃姝嘒。