運動雲

>

台灣舞蹈節大滿貫積分賽　林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀

ETtoday運動雲

▲▼台灣舞蹈節大滿貫積分賽登場　林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀 。（圖／中華舞總提供）

▲林詠鉦／莊雅晴。（圖／中華舞總提供，下同）

體育中心／綜合報導

由中華民國體育運動舞蹈總會舉辦的運動舞蹈國際盛事「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」，1日在台北體育館熱鬧開跳，這次世界大滿貫賽事得Swarovski冠名贊助，而且報名超乎預期大爆棚，世界排名12強幾乎到位，頂尖高手狂飆舞技，讓現場觀眾大呼過癮。

此次賽會新增亞洲23歲以下青年組錦標賽(ADSF Asian Under 23 Youth Championships)，我國選手林詠鉦／莊雅晴在首日拉丁舞表現出色，U23摘下銀牌，21歲以下青年A組公開拉丁則順利奪金。另一組地主好手林傳恩／黃姝嘒則在U23拉丁獲第四名。

請繼續往下閱讀...

林詠鉦先前都是與堂姐林沛臻搭配，但是在林沛臻前往北京體育大學讀書後，今年賽事都改與莊雅晴的全新組合出擊。林莊配雖在默契上還有待磨合，不過1日在亞洲23歲以下青年組錦標賽拉丁舞仍然跳出佳績，雖然不敵林沛臻的北京同學姜鵬／原智敏屈居第二。

▲▼台灣舞蹈節大滿貫積分賽登場　林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀 。（圖／中華舞總提供）

林詠鉦賽後表示，應該發揮的部分都有做到，對此成績感到滿意，與莊雅晴的默契培養，只能靠更多練習時間來解決，其他部分則是要在體能、肌力上再提升。21歲以下青年A組公開拉丁，林詠鉦去年與林沛臻摘下金牌，今年和莊雅晴搭檔依然無人能敵蟬聯王座。

過去U23的賽事雖可見於其他國家的公開賽，但取得以亞洲正式錦標賽來舉辦，中華舞總又開先例。林詠鉦表示，首屆的亞洲U23錦標賽能在台灣舉行非常難得，台灣許多選手卡在21歲到成人之間，U23的比賽正好能解決他們的困境，U23選手素質都相當高，比賽難度大，是很好的挑戰。

林詠鉦過去曾3度踢館日本公開賽U23拉丁舞，摘下1金1銀。

▼林傳恩／黃姝嘒。 

▲▼台灣舞蹈節大滿貫積分賽登場　林傳恩／黃姝嘒 。（圖／中華舞總提供）

關鍵字： 台灣舞蹈節大滿貫積分賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

熱門新聞

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

中職／國民隊御用理髮師　柏納帝那特別花錢請他來剪髮

讀者回應

﻿

最新新聞

1小威開記者會　意外惹怒男單選手

2林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀

3小熊尋覓終結者　有意簽下金柏瑞

4日本公開賽／吳浚鋒刷新50自全國

5法網女單　小威無緣16強

熱門新聞

1王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

2王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

3歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

4曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

5翁瑋均抱轉圈　李燕：來點不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366