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中華羽球五單項女雙較弱　白馭珀：女生整體實力都需要提高

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）

▲蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／台北報導

2019 REDSON CUP 瑞森盃1日在台北紅館開打，中華隊女單好手白馭珀也特別擔任一日店長。今年初改打雙打的白馭珀，並搭配吳玓蓉出賽蘇迪曼盃，不過吞下兩敗，外界也關心中華羽球隊的五個單項中，是不是女雙顯得最弱，他也提出一些想法。

白馭珀去年台北公開賽參與女單賽事之後，今年初改雙打，並搭配吳玓蓉出賽「主要是因為膝蓋還在養傷的緣故，但也不會放棄單打。」兩人合拍的第一場大賽就是蘇迪曼盃，香港第4點對上楊雅婷／吳詠瑢、對上印尼第4點對上世界第5的波莉（Greysia POLIIA）／拉哈育（priyani RAHAYU），但都遭到直落二。

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白馭珀認為和吳玓蓉的搭配還缺少整合，「香港是有機會2比0贏球，但在那場小小狀態都是失誤；對上印尼世界前5，我們經驗還不足夠，賽前都有準備，反而是沒有進一步的去執行戰術，準備好要體能和多拍來回，對手卻從接發球下手，印尼的球路很難練得到，和日本南韓不一樣，讓我大開眼界，原來這樣也可以！」

▼白馭珀擔任瑞森盃活動一日店長 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼瑞森盃,白馭珀 。（圖／記者謝孟儒攝）

而對於女雙似乎被視為是五單項中最弱的一塊，白馭珀有一套自己的看法，「其實不管哪一個項目，都是有他很難突破的地方，不只女雙，台灣女生整體實力都需要提高，畢竟除了小戴外，女單也很難有前10、20名，代表我們整體實力沒有那麼平均，但大家都是有潛力，很不錯的選手也轉向打雙打。」

「成績沒那麼好，可能要多下點苦心，和世界接軌。」白馭珀提到，「就技術體能真的沒落差那麼多，但在場上就是很難打出來，氣勢弱了一點，有種還不夠多苦心、方向還不夠正確，羽球真的有很多技術、心理、體能，細分很多方向可以去執行。」

白馭珀也提到許多國家的例子，「其他國家很多都已經把混雙拉出來，作為一個主力項目在訓練，泰國也是單項很強，但女雙還是比賽弱勢，一直都有穩定的組合，但是就是沒有穩定的排名，許多國家也都遇到這樣的問題，我覺得不是只有單聽教練的，像是南韓或是印尼，他們球員之間的溝通也非常多，這也是我們要更學習的地方。」

▼台北公開賽，白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北公開賽，白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 白馭珀
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