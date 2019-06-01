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「馬殺雞」按到肋骨斷裂　柯瑞亞脫衣澄清：不是家暴

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▲太空人柯瑞亞、奧圖維。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人強打柯瑞亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）日前在家「馬殺雞」，竟然不慎造成肋骨斷裂，至少缺陣4到6週。離奇的傷勢引發外界討論，針對傷勢原因，他本人透過影片說明，表示自己並非遭到家暴。

由於柯瑞亞的受傷方式實在太過離奇，連總管路勞（Jeff Luhnow）都難以對外解釋。柯瑞亞的未婚妻丹妮拉（Daniella Rodriguez）遭網友指控家暴，她表示，「有人利用這機會責怪我，說這是家庭暴力，但我在這裡想讓大家知道這不是個玩笑。」

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「那是每天早上的例行性按摩，但很不幸地，那天和其他日子不一樣。」在一旁的柯瑞亞做出解釋，並指向身體右側肋骨傷患部位，「當按摩師壓到肋骨的時候，我聽到碎裂的聲音，我心想那是什麼情況？當我走路或呼吸時身體都會痛，我就知道不對勁了。」

柯瑞亞一度脫下衣服證明自己沒有遭到家暴，表示自己沒有任何傷口，「我們在這裡告訴你們傷勢的原因，是因為很多人都很擔心。但家庭暴力不該拿來亂開玩笑，這種玩笑不應該。」

太空人隊醫評估，柯瑞亞傷勢至少缺陣4到6週，在打線已經缺少奧圖維（Jose Altuve）、史普林格（George Springer）的狀態下，現在又少了本季打擊火燙的柯瑞亞，無疑對太空人來說是嚴重的打擊。

「我們將保持積極的態度面對，專注在復健治療，專注我們所能做的一切，盡快回到球場上，幫助球隊贏球，我已經迫不及待回到球場上了。」柯瑞亞說。

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關鍵字： 太空人柯瑞亞馬殺雞
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