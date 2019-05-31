日本公開賽／林姵彣50蛙B決賽第一　走出亞運低潮

▲日本公開賽，林姵彣50公尺蛙式B決賽第一。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

2項蛙式全國紀錄保持人「天才少女」林姵彣，日本公開賽50公尺蛙式游進B決賽，並且以31秒96奪得第一名。林姵彣表示，這一場比賽對於她來說非常重要，讓她找回感覺以及自信，走出去年雅加達亞運低潮，可惜的是期待的對手渡部香生子棄權，無緣同場較勁。

年僅18歲的林姵彣，這兩年不斷在刷新50公尺、100公尺蛙式全國紀錄，不過在2018年雅加達亞運遭遇瓶頸，沒游出理想的成績，無法達到亞運奪牌的目標，也因此陷入低潮，就算第一年參加全大運4破大會摘4金，還是不滿意。

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林姵彣在50公尺蛙式重新找回自信，預賽32秒56與日本法政大學奈須田優香並列第15名晉級下午B決賽，最終以31秒96拿下第一名，與第2名的新加坡選手有0.36秒的差距。

「第一天的100公尺蛙式，過程就覺得狀態不太對，游完就知道不會晉級，」林姵彣說道，「經過一天的調整之後，才覺得比較有感覺，力量有慢慢回來。」

林姵彣表示，大運會到日本公開賽短短不到1個月的時間，都在做衝刺等細部的調整，身兼泳協理事長得曾正宗教練，雖然不像以往還有那麼多時間指導她，但仍然會輔導心態上的轉變，從信心上開始調整，才慢慢找回感覺。

因為能與許多頂尖日本選手較勁，林姵彣每年都非常期待日本公開賽，原本有機會對決預賽第9名的2屆日本奧運國手渡部香生子，沒想到她最後棄權無緣同場較勁，讓林姵彣大嘆可惜，「平常也會研究渡部的動作，原本很期待下午能跟她一起比，沒想到她竟然沒有出賽。」

林姵彣透露，一直以來都以日本選手為目標，尤其是50公尺蛙式全國紀錄保持人鈴木聡美，有一次國際賽跟她在隔壁道，但反而太專注於她節奏被帶走，儘管如此，這也是成長道路的一部分。