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本田圭佑出1萬日圓「招徒弟」　條件是：真心想拿世界盃冠軍

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▲▼本田圭佑帶領柬埔寨國家隊訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

▲本田圭佑帶領柬埔寨國家隊訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

作為前日本隊國腳、現在是柬埔寨國家隊總教練的本田圭佑，剛剛告別了日前效力的澳超墨爾本勝利，29日突然在自己的推特上貼文，「願意付一萬日圓，有人想要跟我練球嘛？不過要真心想要拿世界盃冠軍的人。」此貼文一出引發大批網友轉載以及留言。

▼ 本田圭佑出一萬日圓找想贏得世界盃的人練球 。（圖／翻攝自@kskgroup2017 twitter）

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▲▼ 本田圭佑出一萬日圓找想踢世界盃的人練球 。（圖／翻攝自@kskgroup2017 twitter）

本田圭佑作為日本黃金一代成員，曾經效力於名古屋鯨魚、莫斯科中央陸軍、意甲AC米蘭、墨西哥帕丘卡，2018年俄羅斯世界盃之後宣佈離開國家隊，而更為人知的是作為柬埔寨國家隊總教練。本田圭佑日前離開了墨爾本勝利，不過並不打算回到J聯賽，「雖然還不知道下一步去哪，日本很好，但對我來說太安逸了，我喜歡各種挑戰，目標希望能夠在東京奧運拿下金牌。」

本田圭佑29日更在自己推特寫下，「我願意出一萬日圓，有人想要跟我練球嘛？不過條件是真心想要拿下世界盃冠軍的人，我想要教誰則是以我的喜好決定，我付錢，我來教！」此文一出兩天，湧入一萬多則的訊息，以及12多萬則留言，也引起一些討論包括：「為什麼能拿到錢？」「投資的意義是什麼？」

▼ 長友佑都志願參加 。（圖／翻攝自 @YutoNagatomo5）

▲▼ 本田圭佑出一萬日圓找想踢世界盃的人練球，長友佑都志願參加 。（圖／翻攝自 @YutoNagatomo5）

此文一出，國家隊的長友佑都率先回應志願加入，「我是長友佑都，請多多指教。」另一名國腳、現效力浦和紅鑽的槙野智章也回應，「我有熱情和野心，想要你教我踢球，請多多指教！」

但也有一名名叫高橋悠真的留言，內容寫道：「我今年15歳，明年一月要一個人去西班牙踢球，我希望可以到世界頂尖的國家，學習到不同的足球經驗，未來也想要成為一流的選手，拿下世界盃冠軍。」無論之後本田圭佑是否真的招到「徒弟」，都已經引起許多話題。

▼ 本田圭佑穿日本國家隊戰袍。（圖／路透社）

▲本田圭佑。（圖／路透社）

關鍵字： 本田圭佑
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