日職／王柏融守備美技　6上突破山岡泰輔敲出安打

▲王柏融。（圖／翻攝自FOX體育台粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊王柏融30日休息沒有出賽，今天（31日）客場出戰歐力士，王柏融擔任先發3棒左外野手，1局上打出二壘滾地球出局，4局上首位打者上場打擊，又是二壘滾地球出局。4局下演出左外野守備美技，6局上終於敲出中外野安打。

王柏融30日未出賽，今天重回先發，站上久違的3棒位置，面對歐力士的投手是山岡泰輔。他因30日未出賽，打席數不夠，已經掉出太平洋聯盟的打擊排行榜。

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他在1局上首打席，二出局沒人在壘，敲出二壘方向滾地球出局，連7打席沒有安打。

王柏融在4局上首位上場打擊，打擊前近藤健介拍一下他的屁股給予鼓勵，再度打到二壘滾地出局，連同3月29日的對戰，他面對山岡泰輔5次都是二壘滾地出局。

歐力士4局下佐野皓大打出左外野深遠飛球，王柏融向中間跑，最後跳起伸起手臂美技接殺，讓火腿先發投手加藤貴之保持無安打。

火腿在5局上平沼翔太中外野安打，犧牲短打送到二壘，中島卓也敲出安打攻占一、三壘，西川遙輝打擊時投手山岡泰輔牽制一壘失誤，平沼翔太跑回本壘得到第1分，西川遙輝中外野飛球出局，大田泰示三壘滾地出局。

王柏融在6局上又是首位打者上場，再度面對山岡泰輔，在2好3壞時打穿二、游防線，形成中外野安打上壘，中斷連8打席無安打。