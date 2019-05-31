捷運車廂變健身房！　UA RUSH體能挑戰列車板南線啟程

▲UA RUSH體能挑戰列車，將棒球、籃球、體操、舉重四大專項訓練場創意呈現臺北捷運車廂。（圖／孟橙策略行銷提供）



體育中心／綜合報導

台灣頂尖運動選手、也是Team UA成員的郭婞淳、李智凱、張志豪、蔣淯安，最近紛紛傳出捷報，於國際賽事拿下金牌、打破世界記錄、以及獲得職業賽事MVP…等，達成年初出席專業運動品牌UNDER ARMOUR活動時，宣告將持續挑戰自我、讓自己突破「+1% more」的目標。

UNDER ARMOUR為了慶賀Team UA的傑出成績，並鼓勵眾多運動愛好者和Team UA一同挑戰自我極限、突破「+1% more」的目標，特別推出期間限定「UA RUSH 體能挑戰列車」，由Team UA選手擔任關主，將籃球、棒球、體操、舉重四大專項訓練場創意呈現於臺北捷運板南線車廂中，邀請民眾來車廂內感受運動選手在訓練場上續奮鬥的決心，也想藉由列車中無處不在的訓練項目，傳達民眾隨時可透過訓練來提升體力與砥礪精神，進而追求屬於自己的「+1% more」目標，不論在工作上、生活上，只要有著想要持續奮鬥的決心，就能像運動選手拿下好成績一樣，在各個層面有所精進！

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▲致敬Team UA！體壇接班人搶搭駛向夢想的「UA RUSH 體能挑戰列車」。（圖／孟橙策略行銷提供）

列車上Team UA所展現的傲人賽事成績，也感動了無數正為夢想奮鬥的年輕世代，四位體壇新星：全大運舉重金牌選手 林呈璟、全中運體操金牌選手 黃彥章、JHBL MVP 宋昕澔、二重國中棒球選手 張祖恩紛紛踏上追求夢想的列車，挑戰車廂中四位前輩的體能訓練關卡，除了向Team UA的世界級記錄看齊，更砥礪自己要像前輩一樣不斷訓練、進步，才能朝自己+1% more的目標邁進！

全大運女子49公斤級舉重金牌選手林呈璟，從國小五年級便加入田徑訓練，近年因被教練挖掘擁有優秀的爆發力而轉練舉重項目，現階段正不斷加強技術訓練及調整舉重動作，透過每次的微調，期望每次都能進步+1% more，成就完美的運動表現，而擔任郭婞淳陪練員的她表示：「前輩的意志力非常驚人，在面對挫折時也能將心態調適的很好。」她期許未來能和前輩一樣向國際舞台躍進，讓台灣舉重發光發熱！

▲全大運舉重金牌選手林呈璟投入舉重動作的加強訓練。（圖／孟橙策略行銷提供）



全中運男子體操全能金牌選手黃彥章，日前以青少年菁英身分進入國訓中心，與李智凱等國內頂尖好手一同培訓，目前除了提升動作熟練度及加強場上抗壓性外，視李智凱為目標的他表示，前輩總是比別人多+1% more的努力精神才是提升實力的關鍵，在UA RUSH 體能挑戰列車上挑戰體操橫劈動作的同時，也向前輩的世界級紀錄致敬，期盼未來能和前輩一樣登上奧運舞台、為國爭光。

▲全中運體操金牌選手黃彥章列車上挑戰體操橫劈動作。（圖／孟橙策略行銷提供）



勇奪107學年度JHBL MVP的明仁國中超級射手宋昕澔分享，在賽後仍不斷精進場上傳球的能力與急停跳投的訓練，追求+1% More的突破，並以前輩 蔣淯安不畏言論與身材限制的拚戰精神為榜樣，期許自己升上高中後能領到屬於自己的HBL球衣，並以出國打球，挑戰更高的層級為目標！此次昕澔於UA RUSH 體能挑戰列車上示範熱門的肌力訓練—推雪橇，並呼籲籃球運動愛好者除了培養籃球技術外，更要注重紮實的體能訓練，才能有效提升場上運動表現！

▲JHBL MVP 宋昕澔列車上示範推雪橇。（圖／孟橙策略行銷提供）



新北市二重國中棒球選手張祖恩，此次於UA RUSH 體能挑戰列車上示範米字訓練動作，透過訓練可提升敏捷度、幫助在球場上時接球的反應速度。祖恩總是牢記表哥、也是目前三壘安打紀錄保持人 張志豪的叮囑：「棒球之路不好走，不要半途而廢，在球場上一定要保持專注，拿出自信的態度！」，除了調整在球場上的心態，祖恩更堅持每日加強肌力訓練、追求+1%more的突破，期盼未來能有機會朝中華職棒與旅外之路邁進！

「UA RUSH 體能挑戰列車」限時開放到6月27日，除了設計讓民眾〝無處不訓練〞的運動項目，更於列車中特別介紹UNDER ARMOUR今年度最新科技裝備「UA RUSH」，說明「礦物纖維布料」將能量回饋到肌肉與組織、幫助強化運動表現的作用方式，並整理「UA RUSH」上市後，來自眾多運動愛好者所提出「礦物纖維布料穿起來會很硬嗎？」、「穿礦物纖維布料過安檢門會被抓嗎？」等趣味問題，幫助民眾更進一步瞭解最新的科技裝備內容，並鼓勵民眾需穿戴正確的訓練裝備，才能確實提升訓練效果！

▲二重國中棒球選手張祖恩於列車上示範接球動作。（圖／孟橙策略行銷提供）