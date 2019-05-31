運動雲

>

中職／史上最強洋砲布雷回歸　睽違10年重回台南

ETtoday運動雲

▲最強洋砲轟天雷布雷（Tilzon Brito）睽違十年再度回到台南棒球場與球迷相見歡。（圖／統一獅提供）

▲最強洋砲轟天雷布雷（Tilzon Brito）睽違十年再度回到台南棒球場與球迷相見歡。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動壓軸活動，6月9日由最強洋砲轟天雷布雷（Tilzon Brito）
登場，這是布雷睽違十年再度回到台南棒球場與球迷相見歡。

布雷自2006年加盟統一獅隊，立下不少汗馬功勞外，他全壘打實力更讓人津津樂道，總冠軍系列戰「消失的全壘打」成為當年最熱話題。

請繼續往下閱讀...

2007及2008年，布雷不僅在三壘展現穩定防守能力，其長打破壞力，連續兩年拿下全壘打王殊榮，更創下連續七場全壘打開轟紀錄，並在2008年中職全壘打大賽，四輪賽事擊出共46轟全壘打，樹立布雷障礙。

布雷不僅場上表現優異，私底下更是本土打者的良師益友，尤其對於隊長高國慶而言，每每提到布雷，他都充滿濃濃回憶與感激。高國慶回憶當年，只要有布雷在，基本上統一就是先馳得點，布雷所傳授給他的打擊觀念，更讓他獲益良多。

想聽聽這對朋友到底都在聊些什麼嗎?6月9日賽前15：30戶外舞台區，高國慶與布雷將與球迷一起面對面話家常；另外還有「最強洋砲轟天雷布雷Tilzon Brito簽名會」活動。

布雷表示，能夠再度踏上台灣回到台南熟悉的場地，非常期待看到昔日隊友還有每次加油時球迷朋友一起串連的加油棒指向外野。

關鍵字： 中華職棒布雷
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測G1勝負

讀者回應

﻿

最新新聞

1台北市運動熱區多元運動課程揪市民

2王柏融突破山岡泰輔　6上終於敲安打

3思12強教練團　洪總：再給我幾天

4魏應充：培育球員不能等！

5王溢正對決羅力　桃猿主場迎戰悍將

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

53洋將規定多年　伯納：需要修正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366