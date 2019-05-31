中職／史上最強洋砲布雷回歸　睽違10年重回台南

▲最強洋砲轟天雷布雷（Tilzon Brito）睽違十年再度回到台南棒球場與球迷相見歡。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動壓軸活動，6月9日由最強洋砲轟天雷布雷（Tilzon Brito）

登場，這是布雷睽違十年再度回到台南棒球場與球迷相見歡。

布雷自2006年加盟統一獅隊，立下不少汗馬功勞外，他全壘打實力更讓人津津樂道，總冠軍系列戰「消失的全壘打」成為當年最熱話題。

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2007及2008年，布雷不僅在三壘展現穩定防守能力，其長打破壞力，連續兩年拿下全壘打王殊榮，更創下連續七場全壘打開轟紀錄，並在2008年中職全壘打大賽，四輪賽事擊出共46轟全壘打，樹立布雷障礙。

布雷不僅場上表現優異，私底下更是本土打者的良師益友，尤其對於隊長高國慶而言，每每提到布雷，他都充滿濃濃回憶與感激。高國慶回憶當年，只要有布雷在，基本上統一就是先馳得點，布雷所傳授給他的打擊觀念，更讓他獲益良多。

想聽聽這對朋友到底都在聊些什麼嗎?6月9日賽前15：30戶外舞台區，高國慶與布雷將與球迷一起面對面話家常；另外還有「最強洋砲轟天雷布雷Tilzon Brito簽名會」活動。

布雷表示，能夠再度踏上台灣回到台南熟悉的場地，非常期待看到昔日隊友還有每次加油時球迷朋友一起串連的加油棒指向外野。