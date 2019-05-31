大聯盟連4季入場數下滑　馬林魚主場比3A球隊還慘

▲馬林魚主場本季場均球迷人數跌破1萬人。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

坦帕灣光芒29日主場迎戰多倫多藍鳥，只有5786人進場觀戰，創下本季最低入場數紀錄。整個聯盟不僅光芒有著入場數不佳的問題，今年賽季全聯盟平均入場數與去年同期下降了1.4％，其實這項數據已經連續4年持續下滑，其中馬林魚本季場均入場人數甚至比運動家3A球隊還少。

根據《ESPN》報導，金鶯、紅人、雙城和光芒都在今年縮減主場的座位。截至29日大聯盟本季場均觀眾數是26854人，比起去年同期的27242人少了1.4％。儘管入場人數持續下滑，但大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）認為這是危機也是個轉機。

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「今年的季票購買數有所下滑，不過在比賽日的購票率卻是上升6％。有鑒於替代性娛樂產業的不斷發展，以及二手轉賣網站的蓬勃，季票市場的確面臨挑戰，但這也讓各球團可以發揮行銷的本領，像是今年雙城隊曾推出限時5美元（約158台幣）票券的活動，在4場活動裡有3場突破了3萬人次的進場數。並且還創下2016年來單場新高。」

▲費城人靠著哈波大幅提升進場率。（圖／達志影像／美聯社）



與去年同期相比，全聯盟中有19隊的場均入場人數都下滑，其中藍鳥下滑6963人最多，再來是巨人少了6463人，第三則是金鶯的3839人。聯盟中在同期呈現正成長的11隊中，費城人場均多了10383人為最多，第二是運動家4027人，教士隊則有3465人成長，其中費城人和教士分別在自由市場簽下哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado），也都是成長主因。

球隊的運營政策直接地影響了球迷進場意願，馬林魚自從2017年由基特（Derek Jeter）團隊接手後，大肆的兜售自家球星，戰績直線下滑後，也讓球迷進場意願降到冰點，2017賽季與2018賽季場均進場人數相差10000人，跌幅高達50%，今年搭配上慘澹的戰績，場均人數更是跌破1萬大關，只有9554人，甚至比運動家3A球隊拉斯維加斯飛行者場均9582還少。

▼空蕩蕩的藍鳥主場。（圖／達志影像／美聯社）



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