NBA冠軍戰／勇士5年首次輸掉G1　王朝將走下坡？

▲勇士王朝將走下坡？（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士已經連續5年闖入總冠軍戰，過去4年還奪下3座總冠軍，不過在31日面對暴龍的G1，勇士卻以109比118吞下敗仗，這是他們5年來首次輸掉G1，彷彿也意味著勝的王朝已經開始逐漸走下坡。

面對暴龍的G1，勇士由柯瑞扛起得分重任，不過暴龍善用主場優用並且展現強大的團隊火力，幾乎全場都壓著勇士打，儘管衛冕軍一度將比數超前，但暴龍卻能夠立刻反擊，最終勇士只能苦吞敗仗。經歷這場失利，是勇士這5年來首次在總冠軍戰輸掉G1，過去4年勇士在G1分別以8分、15分、22分、10分打敗騎士，最終也贏下了3次總冠軍。

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事實上這次的總冠軍戰，是勇士5年來第一次沒有主場優勢，現在以9分輸給暴龍，勇士王朝彷彿出現危機，因為從過往歷史來看，贏下總冠軍戰G1的球隊，最終奪冠的機率高達7成，若將範圍縮小到在主場贏下G1，那最終贏下總冠軍的機率則達到了8成。

這場勝利對於暴龍而言可說增添了許多信心，因為外界普遍都看衰他們能夠獲勝，勇士經歷這場敗仗後，對於他們接下來的球員部署也有很大影響，因為這戰柯瑞(Stephen Curry)砍了全場最高34分，格林(Draymond Green)還拿下大三元，但這樣的情況都沒辦法贏球，對衛冕軍的打擊非常大。

▲暴龍取得系列戰開紅門。（圖／達志影像／美聯社）